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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

العدد له أسرار

هل أمرنا الله أن نسبح بعدد وما حكم التسبيح المطلق.. الإفتاء تجيب

هل أمرنا الله أن
هل أمرنا الله أن نسبح بعدد وما حكم التسبيح المطلق

هل أمرنا الله أن نسبح بعدد وما حكم  التسبيح المطلق .. ورد سؤال الى دار الإفتاء حول التسبيح وكيفيته يقول هل أمرنا الله أن نسبح بعدد وما حكم التسبيح المطلق ”. 

من جانبه قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،  في إجابته عن سؤال: « هل أمرنا الله أن نسبح بعدد وما حكم  التسبيح المطلق »، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»،أن التسبيح بعدد هو سُنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك يدل على أن له أسرار لأن للأعداد أسرار عند الله سبحانه وتعالى .

وأوضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ان نسبح في دبر الصلاة ثلاثا وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر ثلاثا وثلاثين أو أربعة وثلاثين، مؤكدا أن سنة الرسول _صلى الله عليه وسلم أولى بالإتباع ، وهي تختلف عن التسبيح المطلق ولكن هذا لا يمنع |أنه يمكن للفرد أن يسبح بشكل مطلق ووقت ما يشاء .

وأضاف أن بعض الصالحين قالوا إن هذه الأعداد هي مفاتيح تفتح لك من أسرار الكون ما لا تعرفه .

 

هل التسبيح يكون عقب الصلاة المفروضة أم بعد السُنة 

سؤال أجاب عليه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 
وأضاف "شلبي" قائلًا: إن التسبيح يكون بعد الصلاة المفروضة لو كان هناك عذر أو كان الانسان صلى الفرض وبعده السنة وسبح الله تعالى فلا مانع، لكن الوقت المفضل يكون بعد صلاة الفريضة. 

وكانت قد وجهت متصلة سؤالًا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، خلال أحد الدروس الدينية ، تقول فيه: " هل التسبيح بعد الصلاة مباشرة أم بعد ركعتي السنة ، وهل يشترط فيه الطهارة ؟".

ورد المفتي السابق قائلا: التسبيح لا يكون إلا بعد الصلاة مباشرة ولم يرد في الشريعة أن التسبيح بعد ركعتي السنة وإنما قال النبي "من قال دبر كل صلاة" وهذا معناه عقب الصلاة مباشرة.

وتابع: نجد بعض المصلين يؤجل التسبيح إلى ما بعد ركعتي السنة وهذا لم يرد به نص أو دليل، كما أن التسبيح لا يشترط فيه الطهارة فلو أن شخص أنهى صلاته وإذا به يسبح فانتقض وضوءه فلا حرج في ذلك فليكمل تسبيحه لأنه لا يشترط فيه الوضوء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل حال.

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فضل الأذكار بعد الصلاة 


فيما قال الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو لجنة الدعوة بالأزهر الشريف، إن من صلى جماعة وجلس يردد الأذكار عقب الصلاة فله أجر كمن صلى جماعة مع الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ويغفر الله له جميع ذنوبه، ويُكتب له أجر مجاهد في سبيل الله، وتفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها كيفما يشاء.

 

واستشهد «عبد الرازق» في تصريح له بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سَبَّحَ الله فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ الله ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ الله ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ: لا إلَهَ إلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ».

 

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