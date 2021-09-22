عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء لـ 19 أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين صدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 19 أكتوبر لإستكمال المرافعة.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور مصطفي احمد ذكري وكيل النائب العام وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

 

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

تحقيقات اسجد للكلب|الممرض: الدكتور طلب مني السجود.. وخفت على أكل عيشي

براءة 3 متهمين في قضية طلاب داعش الجيزة

الدائرة الأولى إرهاب محكمة جنايات القاهرة اكاديمية الشرطة مجلس الوزراء والشعب والشورى

موضوعات متعلقة

تحقيقات اسجد للكلب|الممرض: الدكتور طلب مني السجود.. وخفت على أكل عيشي

براءة 3 متهمين في قضية طلاب داعش الجيزة

دورات تدريبية على زرع العبوات.. نص التحريات في قضية لجان حلوان النوعية

إحداث تمييز بسبب الدين والعقيدة.. نص اتهامات النيابة لـ طبيب "اسجد للكلب"

ترشيحاتنا

الجزائر تفقد رئيسين في أسبوع| من هو الراحل عبد القادر بن صالح؟

نادر نور الدين: تخزين 75 مليار متر مكعب من المياه أمام سد النهضة ليس هينا

6 خطوات للاستعلام عن طلب التقديم لوحدات التمويل العقاري

تسريبات تكشف عن تغيير جذري في طرازات آيفون القادمة iPhone 14 Pro

مدير عام الحجر الصحي يكشف لـ «صدى البلد» شروط دخول مصر في زمن كورونا.. ويوضح: ثلاثة فيروسات يجب تلقي تطعيمها

هل أمرنا الله أن نسبح بعدد وما حكم التسبيح المطلق.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يفجر مفاجأة حول قرب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

بعد زيادة عدد الحاجزين.. الإسكان تكشف مصير المتقدمين في مبادرة التمويل العقاري

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 بوابة الأزهر الالكترونية

حركة فتح تكشف حقيقة تدهور الوضع الصحي لـ أبو مازن

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

شوبير يفتح النار على موسيماني ويتهمه بالتسبب في الهزيمة أمام طلائع الجيش

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

فيديو

القصة الكاملة لشائعة وفاة سمير صبري.. الفنان يرد

فيديوجراف.. دخل في مشاكل عائلية.. عمرو دياب يتسبب في انفصال زوجين بالأردن

حفظت القرآن سماعًا.. عجوز تتبرع بأرض قيمتها 15 مليون جنيه.. ما قصتها

فيديوجراف| سبب المشاكل.. نجوم الفن في مرمى الاتهام بسبب أبنائهم

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: أفغانيات يكسرن حاجز الصمت في مملكة الظلام

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

اﻟﻤﺰﻳﺪ