تنسيق الجامعات 2021 ... كل ما تريد معرفته عن تقديم الدبلومات الفنية قبل انطلاقة غدا

تنسيق الجامعات 2021 ، انتهى طلاب الدبلومات الفنية من أداء اختبارات القدرات التي تؤهلهم إلى الالتحاق بالكليات ، منتظرين إعلان التنسيق الخاص الذى تعلن عنه وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

موعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 23/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 27/9/2021 .

تنسيق 2021

رابط التنسيق الخاص بـ طلاب الدبلومات الفنية

حددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى رابط موحد ، لطلاب الشهادات الفنية يمكن من خلاله تسجيل الرغبات الخاصة بهم بدء من غد الخميس وهو https://tansik.egypt.gov.eg/application/

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

1- معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

2- الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.

خطوات التسجيل بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2021



أولا : الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام ( الثلاث – الخمس) سنوات



‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg

ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج

باستمارة النجاح كما يلى : ـ

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به و المدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه .



ثانيا : الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق .www.tansik.egypt.gov.eg

2. ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة ، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته ، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله .

طلاب الدبلومات الفنية

قواعد تقليل الاغتراب - التحويلات

عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي :-



- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع و النسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات .

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب.



تنسيق الدبلومات الفنية 2021

التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة

- يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

- في حالة وجود أي استفسار يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة أو المحافظات.

-ونوجه عناية أبنائنا الطلاب إلى الالتزام الدقيق بالمواعيد والأيام المخصصة لتقديم رغباتهم.

