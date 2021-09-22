بعد تهنئة الرئيس السيسي بذكرى استقلالها|ما هي دولة بليز وعلاقتها بالملكة إليزابيث؟

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، ببرقية تهنئة إلى السيدة فرويلا تسالام الحاكم لدولة بليز، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وفي السطور التالية يقدم «صدى البلد»، بعض المعلومات عن مدينة بليز وأين تقع وعدد سكانها :

دولة بليز «هندوراس البريطانية»

دولة بليز كانت تعرف قديما باسم هندوراس البريطانية، وعاصمتها هي مدينة بلموبان، وهي دولة صغيرة نسبيا مع مساحة تبلغ حوالي 22 الف كم مربع، أي أصغر من مساحة تونس بنحو ثماني مرات، ونظام الحكم فيها برلماني ملكي دستوري، وشعارها الوطني هو: تحت الظلال أنا ازدهر، وعملتها الرسمية هي الدولار البليزي، ويرمز له "BZD".

ونالت بليز استقلالها عن المملكة المتحدة بريطانيا في 21 سبتمبر عام 1981، ويمتاز مناخ الدولة بأنه مناخ استوائي، أي طوال العام يبقى شديد الرطوبة، وشديد الحرارة.

وتقع دولة بليز جغرافيا في الجهة الشمالية من قارة أمريكا الوسطى، حيث تطل على البحر الكاريبي، ويحدها من الجهة الشمالية المكسيك، ومن الجهة الجنوبيّة والجهة الغربية جواتيمالا، ومن الجهة الشرقية بحر الكاريبي.

التقسيم الإداري لـ دولة بليز

وتقسم دولة بليز إلى 6 مقاطعات هي: مقاطعة أورانج واك، تبلغ مساحة أراضيها 4.737 كم2، أي 1.829 ميل مربع، ومقاطعة بليز، وتبلغ مساحة أراضيها 4.204 كم2، ومقاطعة توليدو، وعاصمتها هي مدينة بونتا غوردا، ويبلغ عدد سكانها 30.538 ألف نسمة، وذلك حسب إحصائيات عام 2010، ومقاطعة كايو، وعاصمتها هي مدينة سان اجناسيو، وتبلغ مساحة أراضيها 5.338 كم2.

ومقاطعة ستان كريك، وعاصمتها هي مدينة دونج ريجا، وتبلغ مساحة أراضيها 2.176 كم2، ويبلغ عدد سكانها 32.166 ألف نسمة، وذلك حسب إحصائيات عام 2010، ومقاطعة كورزال، وعاصمتها هي بلدة كوروزال، وتبلغ مساحة أراضيها 1.860 كم2، كما يبلغ عدد سكانها 40.324 ألف نسمة، وذلك حسب إحصائيات عام 2010م. السكان يبلغ عدد سكان دولة بليز 333.200 ألف نسمة، وذلك حسب توقعات عام 2010م.

تركيبة المجتمع داخل دولة بليز

وترجع أصول السكان في دولة بليز إلى الجذور الأفريقية، وبعض الأصول إلى قبائل المايا، حيث يتكون المجتمع البليزي من عدة أصول هي: الغايناغو، والهنود، والكريول، والمايا، والإسبان، والصينيون، والغاريناغو، والمستيزو، ولغة السكان الرسمية هي اللغة الإنجليزية، أما لغة السكان الأم هي اللغة الفرنسية، كما يتحدث السكان بعض اللغات المحلية مثل: اللغة الإسبانية، واللغة البلاوتديتشية، واللغة الكريولية، واللغة المايانية، واللغة الغاريفونا.

تاريخ دولة بليز الأول

أول من عاش في بليز كانوا "الماي" في القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وأنشأوا العديد من المستوطنات، وظلوا حتى القرن السادس عشر، وتحديدا عام 1502، عندما وصل كريستوفر كولومبوس إلى ساحل بليز، حيث سكن البحارة الإنجليز الذين نجوا من الغرق البلاد.

ودولة بليز عضو في جماعة دول أمريكا اللاتينية، كما أنها عضو في منظمة البحر الكاريبي، وفي العام 1991م اعترفت جواتيمالا بأن دولة بليز مستقلة وذات سيادة، وفي العام 1975م اعترفت الأمم المتحدة بحق دولة بليز في تقرير مصيرها.

الاستعمار الأوروبي لدولة بليز

في سنة 1638 أسست إنجلترا أول مستوطنة أوروبية في بليز ولمدة 150 عاما، ثم أسست العديد من المستوطنات الأخرى، وكان لدى بليز حكومة تمثيلية في إنجلترا، وفي سنة 1964 تم منح الحكم الذاتي الكامل لها، وفي سنة 1973 حصلت البلاد على اسمها الحالي بدلا من الاسم السابق «هندوراس البريطانية»، وفي سنة 1981 أصبحت دولة مستقلة بشكل كامل.

نظام الحكم داخل دولة بليز

بليز هي ديمقراطية برلمانية داخل الكومنولث البريطاني، والملكة إليزابيث الثانية هي رئيسة الدولة، ويوجد في بليز مجلس وطني يتكون من مجلسين هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث يتم اختيار أعضاء مجلس الشيوخ عن طريق التعيين، في حين يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع الشعبي المباشر كل خمس سنوات.

اقتصاد دولة بليز

يعتمد اقتصاد دولة بليز على السياحة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد في بليز، نظرا لأنه اقتصاد صغير إلى حد ما، ويقوم بشكل رئيسي على المؤسسات الخاصة الصغيرة.

وأهم المنتجات التي تصدرها بليز هي الصادرات الزراعية، مثل الموز والكاكاو والحمضيات والسكر والأسماك والروبيان المستزرع، والصناعات الرئيسية هي إنتاج الملابس، الصناعات الغذائية، السياحة، البناء، والنفط.