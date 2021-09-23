ميرسك تختار جبل علي لتدشين أول مركز للتخزين والتوزيع في الإمارات

وقعت شركة "ميرسك كانو الإمارات"- مزود الخدمات اللوجستية المتكاملة لنقل الحاويات - اتفاقية مع المنطقة الحرة لجبل علي /جافزا/ - المركز اللوجستي الرائد والتابع لموانئ دبي العالمية - لإطلاق مركزها الأول من نوعه في دولة الإمارات لخدمات التخزين والتوزيع على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وقّع الاتفاقية كل من كريستوفر كوك المدير العام لميرسك الإمارات وعبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات وجافزا في المقر الإقليمي بدبي لشركة ميرسك في غرب ووسط آسيا.

وكان فيما مضى يتم تنفيذ العمليات اللوجستية والتوزيع والشحن البحري لشركة ميرسك في المنطقة عبر عدد من الأطراف الخارجية ما كان يؤدي إلى تعقيد مراحل ومتطلبات العمليات اللوجستية ..ولكن من خلال هذا المركز المتكامل ستخطو شركة ميرسك خطوة مهمة نحو بناء حلول متكاملة بشكل فعلي لعملائها الذين سيمكنهم الحصول على خدمات لوجستية متنوعة عبر نافذة موحدة ليس فقط للبضائع المتدفقة من وإلى دولة الإمارات وإنما عبر جميع دول الشرق الأوسط التي تتخذ من دبي بوابة تجارية لها.

وقال كريستوفر كوك المدير العام لشركة ميرسك الإمارات إن شركة ميرسك تلتزم بربط وتبسيط العلاقة بين عملائها وسلاسل التوريد والإمداد لاسيما في هذه المرحلة التي ازدادت فيها أهمية توفير مرونة الوصول إلى سلاسل التوريد أكثر من أي وقت مضى ..معرباً عن سعادته بإطلاقهم أول مراكز للتخزين والتوزيع في دولة الإمارات.

من جهته رحب عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات وجافزا بشركة ميرسك التي تعد من أقدم شركاء "جافزا" التجاريين وهي تطلق أول مركز لها للتخزين والتوزيع بدولة الإمارات في جافزا فمن خلال بنيتنا التحتية التي لا تضاهى إضافة إلى القرب من مرافق العمليات اللوجستية وقطاعات الأعمال ستوفر القاعدة الأساس التي ستستند عليها ميرسك لتحقيق طموحاتها في نمو أعمالها بدولة الإمارات ..وإضافة إلى تكاملها مع ميناء جبل علي ستشكل جافزا مركزًا تجاريًا ولوجستيًا مثاليًا ومتعدد الأنماط للوصول بخدمات الشركة إلى ما يزيد على 3.5 مليار مستهلك ..وتأتي هذه الخطوة ثمرة للعلاقة الاستراتيجية الممتدة بين موانئ دبي العالمية وميرسك ..معرباً عن تطلعه قدمًا إلى تقديم المزيد من الدعم خلال مسيرتها في العمل مع جافزا.

وسيشكل مركز التخزين والتوزيع الجديد لشركة ميرسك إضافة هامة لحضورها العالمي الذي يضم أكثر من 250 مركز تخزين بمساحة تزيد على مليون ونصف متر مربع تتوزع عبر 50 دولة.

وستبلغ سعة التخزين لهذا المركز الجديد 80 ألف متر مكعب قادر على استيعاب مختلف أنواع السلع للعديد من القطاعات من بينها قطاع المواد البتروكيماوية وقطاع التجزئة والمنتجات الشخصية والسلع الاستهلاكية ومنتجات التكنولوجيا والسيارات والعديد من البضائع الأخرى.

ولن تقتصر مزايا هذا المركز بتمتعه بموقع استراتيجي قريب من خطوط النقل البحري فحسب بل سيكون أيضًا على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي ما سيتيح له تلبية الطلبات من العملاء الذي يرغبون بشحن بضائعهم جوًا وكذلك التعامل مع الشحنات الصغيرة التي يقل حجمها عن حاوية نمطية كاملة.

وسيتم تزويد مركز التخزين والتوزيع الجديد لشركة ميرسك بأحدث أنظمة إدارة المخازن التي تعتمد على الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتطورة لإدارة المخزون بكفاءة عالية وتتبع البضائع على مستوى الشحنات الفردية عبر شاشة مؤشرات غنية بالتفاصيل تقدم معلومات تحليلية دقيقة ..فعلى سبيل المثال يمتلك نظام إدارة المخازن القدرة على تتبع تاريخ انتهاء الصلاحية للسلع عالية الطلب بما يتيح تفادي أي هدر أو تلف لتلك السلع بشكل تام ما سيعطي عملاء شركة ميرسك ميزة تنافسية أعلى.