مشاركة الخارجية المصرية في الجلسة العامة للمنتدى العربي للمياه بدبي ..صور

شارك السفير شريف عيسـى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، نيابةً عن وزير الخارجية، في فعاليات المنتدى العربي للمياه في دورته الخامسة المُنعقدة في دبي خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٣ سبتمبر الجاري، تحت شعار "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة"، حيث ألقى كلمة مـصر خلال الجلسة العامة التي عقدت تحت عنوان "التعاون في مجال المياه العابرة للحدود".

وأكد خلال الكلمة على معاناة الشعوب العربية من الشُح المائي خاصةً وأن أكثر من ثلثي الموارد المائية العربية تنبع من خارج حدود وطننا العربي، مبرزاً ما توليه مصـر من اهتمام بالغ لقضايا المياه نظراً لما تعانيه من تحديات ينتج عنها وقوع مواطنيها تحت خط الفقر المائي، وموضحاً جهود مصـر في هذا الصدد وسياساتها الرشيدة في إدارة مواردها المائية.

‎وتطرق مساعد وزير الخارجية إلى أهمية تكثيف التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة بحوض نهر النيل، نظراً للأهمية القصوى التي توليها مصـر إلى ذلك الشـريان الذي يهب مواطنيها الحياة ويمدها بما يقرب من ٩٧٪ من إيراداتها المائية.

كما تناول تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي مؤكداً على تطلع مصـر إلى التوصل لاتفاق عادل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد في أقرب فرصة ممكنة، على نحو ما دعا البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر الجاري، ورفض مصـر القاطع للإجراءات الأحادية، نظراً لما يمثله ذلك من خطر داهم على مقدرات الشعب المصـري وحقوقه المائية، مشيراً إلى تأكيد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على أن الأمن المائي لكل من السودان ومصـر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.



السفير شريف عيسى يشارك في جلسة المنتدى العالمي للمياه في دبي

السفير شريف عيسى يشارك في جلسة المنتدى العالمي للمياه في دبي