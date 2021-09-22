المتهمة بطعن سائق الجيزة: طلب مني اقامة علاقة جنسية أكثر من مرة

تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيقات في واقعة طعن سيدة ثلاثينية لـ سائق توك توك بعدما استدرجته لأحد المناطق بمدينة البدرشين.

وأقرت المتهمة بقيام المجني عليه بمراودتها عن نفسها أكثر من مرة، فقامت على أثرها باستدراجه لمنطقة زراعية بمدينة البدرشين ثم قامت بتسديد 3 طعنات له انتقاما منه.

بدأت الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، إشارة من إحدى مستشفيات الجيزة تفيد بوصول سائق توك توك مصابا بطعنات في منطقة الصدر.

على الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وإجراء التحريات وضبط مرتكب الواقعة.

وشرحت التحريات الأولية، التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المصاب سائق توك توك، وحاول التحرش بـ سيدة ثلاثينية، ومراودتها عن نفسها أكثر من مرة.

كما تبين من التحريات، قيام السيدة باستدراج المجني عليه عن طريق طلب توصيلها إلي منطقة زراعية بمدينة البدرشين جنوب الجيزة، وفي هذه الأثناء قامت بتسديد 3 طعنات له بمنطقة الصدر إنتقاما من تصرفاته معها، ثم فرت هاربة.

كما كشفت التحريات وجود علاقة جيرة تربط المتهمة بالمجني عليه، وقيام الأخير بمحاولات التحرش بها وإقامة علاقة جنسية معها، ومطالبتها المستمرة بالابتعاد عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيدة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الجريمة وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.