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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي يكشف أهم محاور كلمة الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن  الرئيس السيسي  تحدث عن ملف سد النهضة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وأضاف نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" الرئيس السيسي تحدث  في كلمته أمام الأمم المتحدة عن الدول التي تقدم دعما للإرهاب  وأهمية محاسبة الدول التي ترعى الإرهاب وتحتضن عناصره".

 

ولفت نشات الديهي :"  مصر تحترم وتحافظ وتدافع عن مفهوم الدولة الوطنية وتحافظ مصر على  الجيوش الوطنية".


وأكمل نشأت الديهي :" الرئيس السيسي تحدث عن تحدي الإرهاب  وأن مصر تشدد على أن القضاء على الإرهاب لن يحدث  إلا بمواجهة الفكر التكفيري المتطرف .


وتابع نشأت الديهي :"الرئيس السيسي تحدث عن القارة الأفريقية التي تعرضت للظلم تاريخيا وأن أفريقيا تحتاج إلى يد العون، ووضع آلية وخطة لمواجهة المشكلات المزمنة في المنطقة التي تعطل انطلاق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية ".


 

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