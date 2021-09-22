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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد السبكي: أكثر من 95% مصابون بالنوع الثاني من السكر

أحمد السبكي
أحمد السبكي

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن هناك طفرة حدثت في علاج السكر عبر بعض الجراحات التي تتيح التخلص منه بشكل تام، خاصة وأن النوع الثاني من السكر يُمثل أكثر من 95% من حالات السكر.

وأضاف "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن النوع الثاني من السكر مرتبط إلى حد كبير بمرض السمنة، وعلاج السمنة يؤثر بشكل إيجابي على علاج السكر، ولكن هذا لا يعني أن خفض الوزن من خلال نظام غذائي معين سيتم علاج السكر، ولكنه يؤدي إلى التحكم في السكر، أما عملية التحويل المصغر فتؤدي إلى التخلص من السكر تمامًا، لأنها تؤدي إلى تنشيط البنكرياس.

 

ولفت إلى أن عملية تحويل المسار الجديدة مختلفة تمامًا عن عملية تحويل المسار القديمة التي كانت مرتبطة بالضعف العام للجسم والهزال والقيء.

 

وأوضح استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن العملية الجديدة تخلصت من كافة الآثار السلبية للعملية القديمة، وأدت إلى الحصول على كافة فوائد العملية فقط بدون أي أعراض جانبية.

 

ولفت إلى أن عملية تحويل المسار تحدث من خلال فتحات صغيرة بمعدل أمان عند استخدام الأدوات الحديثة يصل لـ100%، مشيرًا إلى أن التخدير الحديث أدى لإجراء العملية بشكل سهل بالنسبة لأصحاب السمنة المفرطة.

ونوه بأن عملة التحويل المصغر تؤدي إلى عزل جزء من المعدة بدون استئصال، ويتم توصيل الجزء المتبقي بالأمعاء بشكل مباشر.

 

أحمد السبكي السمنة السكر جراحات السمنة ست الستات

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