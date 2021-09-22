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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم حضور جنازة غير المسلم.. الإفتاء تجيب

جنازة
جنازة

هل يجوز لي أن أحضر مراسم دفن إحدى صديقاتي التي ستكون في الكنيسة؟. 


قالت دار الإفتاء، عبر فيسبوك، إنه لا مانع شرعًا من حضور جنازات غير المسلمين، ولا بأس كذلك في التعزية؛ فإنها من الحسنى المأمور بها في قول الله تعالى: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: 83]، وداخلة في البر والقسط المشار إليهما في قوله تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8].

وأضاف أن الإسلام يأمر المسلمين بالتعايش بما لا يقدح في ثوابت الدين، وما انتشر الإسلام إلا بالمعاملة الحسنة ومشاركة الناس في أفراحهم وأحزانهم.

هل يجوز اعطاء الصدقة لغير المسلم؟

سؤال ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


وأجابت دار الإفتاء قائلة: أنه تجوز الصدقة على غير المسلم، فهي من البر الذي أمرت به الشريعة.


وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن الصدقة تجوز لأى أحد مسلما كان أو غير مسلم، أما الزكاة فالله عز وجل فرضها لفقراء المسلمين فقط .


وأضاف "جمعة"، خلال أحد الدروس الدينية عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»، فى إجابته على سؤال «هل تجوز الصدقة على غير المسلم؟»، أن الصدقة تجوز لغير المسلمين وتجوز أيضا للأغنياء، فإن يكن مسلما غنيا يأخذ من الصدقة.


وتابع: "أما الزكاة فهى مفروضة لفقراء المسلمين فقط".

دار الإفتاء حضور جنازات غير المسلمين هل يجوز اعطاء الصدقة لغير المسلم الزكاة الكنيسة

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