جامعة حلوان: نستهدف تطعيم 30 ألف منتسب بلقاح كورونا

أعنلت جامعة حلوان عن بدء حملات تطعيم العاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل مقار مخصصة للتطعيم بالحرم الجامعي.

وصرحت الإدارة الطبية لجامعة حلوان أن مخطط الجامعة يستهدف إجمالا تطعيم ٣٥ ألف طالب وطالبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس خلال الفترة الأولى على أن يتم استهداف تطعيم كافة المنتسبين لجامعة حلوان خلال الفترة القادمة.

وصرحت الادارة الطبية لجامعة حلوان انه تم وضع جدول لمواعيد تطعيم طلاب الجامعة حيث يتم تطعيم الطالبات أيام الأحد والثلاثاء والخميس، والطلبة الذكور أيام الاثنين والأربعاء.



وأشارت الإدارة الطبية لجامعة حلوان إلى أن الأعداد المستهدفة يوميا تقدر بـ ١٥٠٠ من طلاب السنوات المتكررة، و٥٠٠ للطلاب الجدد يوميا ويتزايد المستهدف كل أسبوع.



وتوفر الجامعة مجموعة من الأماكن والنقاط المخصصة للتطعيم منها الموجودة بالقطاع الخارجى في كلية التربية الموسيقية، الفنون التطبيقية، وكلية هندسة المطرية، أما في الحرم الجامعى يؤجد مبنى ٣ ومبنى ٥، وكذلك مستشفى الطلبة.

وقد بدأ تطعيم الطلاب بالمصل المضاد لفيروس كورونا بجامعة حلوان منذ يوم ٥ سبتمبر ٢٠٢١ وتستمر حملة التطعيم حتى الآن حيث وصل عدد الطلاب الحاصلين على المصل حتى الآن ١٢٢٨٥ طالبا وطالبة من الطلاب الجدد وطلاب السنوات المتكررة، كما تم إجراء الكشف الطبي لعدد ٣٤٨ طالبا مستجد تم تطعيم ٢٦٠ منهم والباقي اقل من ١٨ عاما او من الحاصلين على المصل سابقا او ممن لديهم موانع للتطعيم.