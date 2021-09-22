اشتباكات وخلافات داخل الحكومة في إسرائيل بسبب فيروس كورونا

اشتبك رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، مع مسؤولي الصحة، بشأن قواعد فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية، لإعادة فتح المدارس بعد انتهاء العطلة.

ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، شدد بينيت في حديثه، على أنه يريد دراسة مستمرة، وإلا سننشئ جيلًا من "الزومبي".

ويقال إن بينيت يريد تقليل عدد الطلاب في الحجر الصحي، ويفضل بدلاً من ذلك إبقاء الأطفال المعرضين للاصابة في المدرسة، مع خضوعهم للاختبار لمدة أسبوع للتأكد من أنهم لم يصابوا بـ فيروس كورونا، واللجوء للحجر الصحي في حالة الاصابة.

والنظام المتبع حاليا، هو أنه يجب على جميع الأطفال المعرضين للاصابة بـ فيروس كورونا عزل أنفسهم لمدة أسبوع والخضوع للفحص.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، قال بينيت "الآباء بحاجة إلى العمل والأطفال بحاجة إلى الدراسة. نحن بحاجة إلى استبدال الحجر الصحي الجماعي".

لكن مسؤولي الصحة عارضوا هذه الفكرة، وطالبوا ببقاء قواعد الحجر الصحي الصارمة سارية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفقًا لاحصائية وزارة الصحة الإسرائيلية، هناك 68875 مصاب بـ فيروس كورونا، بما في ذلك 191 متواجدون في العناية المركزة. وبلغ عدد الوفيات 7591 حالة.