الصين: فيروس كورونا بدأ الانتشار من الولايات المتحدة| تفاصيل

اعتبر فريق علماء صينيين أن يكون فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قد بدأ الانتشار في الولايات المتحدة في سبتمبر 2019، أي قبل 5 أشهر من الإعلان عن أول حالة مصابة بالفيروس.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس، قال فريق العلماء الصيني، اليوم الاربعاء،: "استنادا إلى 12 منطقة أمريكية تمثيلية تم اختيارها للتحليل، يمكن أن تحدث الإصابة الأولى بنسبة الاحتمال 50% بين أغسطس وأكتوبر 2019، وهو أبكر مقارنة من التاريخ المعلن رسميا لترصد الحالة المؤكدة الأولى في الولايات المتحدة، أي 20 يناير 2020".

واستخدم العلماء لتحديد تاريخ بدء التفشي في منطقة أو أخرى بيانات حول عدد الإصابات المؤكدة، وبناء عليها تم استغلال تحليل رياضي لتقدير الحصيلة الإجمالية المحتملة لحالات المرض بما في ذلك المسجلة وغير المكتشفة.

وأوضحت الدراسة الصينية، أنه بالنسبة إلى 12 منطقة تمثيلية تتراوح معظم التواريخ لحدوث الاصابة الأولى بين أغسطس وأكتوبر 2019. والتاريخ الأبكر هو 26 أبريل 2019 في رود آيلاند، وتاريخ الأبعد هو أواخر نوفمبر في ديلافير.

وأشارت الدراسة إلى ن كلها تمت أبكر من 20 يناير 2020، التاريخ الرسمي لتسجيل أول حالة مؤكدة، المعلن من قبل السلطات الأمريكية.

وأكد العلماء الصينيين علي أن نتائج الحساب تشير إلى أنه من المرجح جدا أن جائحة فيروس كورونا بدأت بالانتشار في الولايات المتحدة تقريبا في سبتمبر 2019.