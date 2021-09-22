إبراهيم عيسى: بنك الطعام يجمع تبرعات تتجاوز 4 مليارات جنيه سنويا

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المجتمع المدني الذي نريده في عام 2022 يجب أن يكون فاعلا في مجال العمل العام، مشددا على ضرورة إنهاء سيطرة التيار الإسلامي على العمل الخيري والتطوعي والعام في مصر، واستغلاله استغلالا مقيتا كوجه للسياسة والانتخابات والإرهاب.



وأضاف “عيسى”، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة “القاهرة والناس”، أن هناك دائمًا طعنا على القائمين بالعمل الخيري باعتبارهم متربحين ويرغبون في الشهرة، قائلًا "يوجد عمل خيري في مصر بشكل عظيم، والجمعيات الخيرية تجمع مليارات الجنيهات من المصريين سنويًا، وعلى رأسها بنك الطعام الذي يجمع تبرعات تتجاوز 4 مليارات جنيه سنويًا من شعب مصر، خاصة خلال شهر رمضان الكريم".



وتابع “إذا لم يكن المصريون شعبًا خيرًا فمن هو الشعب الخير بعد كل تلك التبرعات لجهة واحدة فقط وهي بنك الطعام، خاصة أن وضع المصريين الاقتصادي صعب"، قائلًا "بتكلم عن العمل الخير وليس التطوعي أو العام”.