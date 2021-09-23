من سمير وميكى لـ ديباجة الدستور.. أبرز المحطات فى حياة فيلسوف الفقراء سيد حجاب

تحل اليوم الخميس ٢٣ سبتمبر،ذكرى ميلاد الشاعر الكبير سيد حجاب، والذى يعد واحدًا من أبرز شعراء العامية فى مصر والوطن العربي، حيث قدم عددا من الأعمال التى ظلت عالقة فى أذهان المشاهدين حتى يومنا هذا.

سيد حجاب

ولد "حجاب" في مدينة المطرية بدلتا مصر، ودرس العمارة في كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية حتى تخرجه عام 1956، ثم انتقل لدراسة هندسة التعدين في جامعة القاهرة عام 1958م.

عشق "سيد حجاب" الكتابة للأطفال وله تجربة ثرية في الكتابة للأطفال داخل مؤسسة دار الهلال من خلال مجلتي "سمير" و "ميكي" في منتصف الستينات.

سيد حجاب

ومن أشهر المسلسلات التى كتب كلمات أغانيها، ليالى الحلمية، الأيام، الوسية، الشهد والدموع، المال والبنون، حدائق الشيطان، ناصر، غوايش، أحلام لا تنام، الأصدقاء"، كما كتب أغنيات فيلم "الأراجوز"، ومجموعة من الأغنيات التى تغنى بها مجموعة من المطربين، أشهرهم على الحجار، كما فى أغنيات "هنا القاهرة، ويا مصرى".

تغني بكلمات " حجاب " كبار المطربين مثل على الحجار ومحمد الحلو ومحمد منير وعفاف راضي وسميرة سعيد، وبجانب أعماله الدرامية كتب أيضا الكثير من أغاني فوازير شريهان.

سيد حجاب

قام "حجاب" بكتابة ديباجة الدستور المصري، بعد قيام ثورة 25 يناير، وهو الشرف الرفيع الذي لم يحظى شاعر مصري به عبر التاريخ، كما كانت علاقته التاريخية بالشاعر الكبير "عبد الرحمن الأبنودي" تشكل ثراء كبيرا للحركة الفكرية والثقافية في مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

حصد "حجاب" العديد من الجوائز والتكريمات خلال حياته الحافلة، من أبرزها جائزة كفافيس، كما أثرت تجربة دراساته الحرة للمسرح في مشروعه الشعري، وقد عمل "حجاب" في وظيفة باحث بالإدارة النقابية بهيئة المسرح. كما عمل رئيسًا للقسم الفني والأدبي بمجلة الشباب التابعة لمؤسسة الأهرام.

سيد حجاب

ورحل فيلسوف الفقراء في يناير 2017 عن عمر يناهز الـ 77 عاما، بعد أن ترك ميراثا ضخما من الكلمات التي امتعت أجيال وستعيش لأجيال وأجيال، ليكتب اسمه ضمن أبرز من أمتعونا في شهر رمضان.