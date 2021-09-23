يمنع ألم الدورة الشهرية.. 19 فائدة لتناول الزعتر

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الزعتر.
فوائد الزعتر :-
1. معقم و قاتل للجراثيم و البكتيريا ، و الالتهابات الفطرية .
2. مزيل للمغص ، و تشنج الامعاء ، و النفخة ، طارد للريح ، مكرع ، مجشئ ، مقوي للجسم .
3. يمنع التخمرات في المعدة .
4. يساعد الجسم على بدء التعرق في الحالات الحرارة و الامراض .
5. يزيل السعال و البلغم ، مقشع ، و يعالج الربو و السعال الديكي ، ويزيل ضيق النفس .
6. يمزج الزعتر بالمرهم و يستعمل لمعالجة الثآليل .
7. يعالج الاوجاع و الآلام ، خصوصاً آلام الفقرات ( الديسك ) ، و عرق النسا ، و آلام الروماتيزم .
8. يستعمل في صناعة العطور و مركبات التجميل و الصابون ، كما يستعمل لتحنيط الموتى ، مزيل للتعرق .
9. مخدر موضعي ، يستعمل في حفظ اللحوم .
10. يستعمل في حالات الصدفية ، الاكزيما ، معالجة الحروق الجلدية ، يطرد البعوض عن الجلد .
11. يقتل و يطرد الديدان .
12. يستعمل في معالجة مرضى السكرى .
13. يعالج انواع الرشح .
14. يساعد على ترقيق خلايا الدم ، لكي تغادر او تدخل عبر جدران الاوعية الشعرية .
15. يعالج العجز الجنسي و ينشط الطاقة التناسلية .
16. ينشط النظر و يمنع نشاف و شيخوخة عدسة العين ، وإصابتها بالمياه الزرقاء .
17. يعالج الفالج و الرعاش ، ينشط الدورة الدموية بالدماغ .
18. يعالج بعض الامراض النفسية مثل الهستيريا .
19. يعالج الصداع و آلام الدورة الشهرية عند السيدات..