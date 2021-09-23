مدرب الطلائع: حالة الأهلي الفنية وراء تتويجنا بالسوبر المصري

قال سيد السويركي مدرب حراس مرمى طلائع الجيش، إن فريقه يستحق التتويج بكأس السوبر المصري بعد الفوز على الأهلي.

وأضاف السويركي خلال تصريحات لبرنامج "البريمو" على قناة "تن": "كنا نعاني من رحيل العديد من اللاعبين فى الفترة الأخيرة خاصة فى خط الهجوم، ولكن كان هذا دافعًا لدي اللاعبين من أجل تقديم مجهود مضاعف، وكان هناك تركيز كبير فى المعسكر".

وأردف: "الأهلي لم يكن في حالته أمامنا بسبب بداية الموسم، وهذا ساعدنا بعض الشىء لكي نجاريه في الأداء، وكنا نعلم أن الوقت عندما يمر سيزداد الضغط على الأهلي، وربنا وفقنا في ركلات الجزاء".

وتابع: "محمد بسام حارس مرمى كبير وقدم مباراة على أعلى مستوى، خاصة فى ركلات الترجيح، الأهلي تحدث معه والإسماعيلي وفيوتشر والاتحاد السكندري والمصري والبنك الأهلي، 6 أندية تريد ضمه ولكن رؤية مجلس الإدارة هي عدم التفريط فيه، وأصر أن يكمل عقده مع النادي، وحتى الآن بسام متأكد أنه مستمر مع طلائع الجيش الموسم المقبل".

وأكمل: "الأندية كلها الذي تفاوضات مع بسام أندية كبيرة والأهلي على رأسهم، وأنصح بسام بأن يفكر في المشاركة، المنافسة مع محمد الشناوي ستكون منافسة شريفة والأفضل يلعب ولكن لكي نتحدث بمنطقية محمد الشناوي حاليًا (رقم واحد في مصر وصعب أي أحد يلعب عليه)، إلا إذا حدث شىء غير طبيعي".

وأتم: "علي لطفي حارس مرمى كبير جدًا لكنه لا يشارك، ونصيحتي لبسام أن يفكر في المشاركة أولًا وليس النادي الذي سينضم له".