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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمركز بحوث الشرق الأوسط

جامعة عين شمس تناقش "مصر والتنمية المستدامة في دول حوض النيل وأفريقيا" بمؤتمر دولى

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يستعد مركز  بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بـ جامعة عين شمس لعقد المؤتمر العلمى الدولى " مصر والتنمية المستدامة في دول حوض النيل وأفريقيا" 3نوفمبر القادم  بقاعة المؤتمرات بالمركز ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة  المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر  ورئيس مجلس إدارة المركز ،و الأستاذ الدكتور أشرف مؤنس مدير المركز  ومقرر عام المؤتمر .

 والذى أكد على حرص مصر على دعم العلاقات مع أشقائها بدول حوض النيل انطلاقًا من دورها التاريخي الرائد لتحقيق التنمية المستدامة بدول القارة الإفريقية وكما أدركت مصر الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل كذلك أعلنت  دول حوض النيل عن رغبتهم القوية في التعاون فيما بينهم وبين مصر للاستفادة من الموارد العظيمة لنهر النيل والتي توثق علاقتهم معاً وفق تنمية مستدامة لكل دول حوض النيل، آخذين في الاعتبار أن نهر النيل مورد طبيعي وبيئي يعود بالنفع على كل دول حوض النيل مع الحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل وبالفعل نجحت مصر في ذلك من خلال عقد عديد من الاتفاقيات سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي.

وأضاف الأستاذ الدكتور أشرف مؤنس ان انطلاقًا من هذا فإن مركز بحوث الشرق الأوسط يعقد هذا المؤتمر لتوضيح دور مصر في تحقيق التنمية المستدامة لدول حوض النيل وأفريقيا وحرصاً من مصر على مد جسور التعاون مع دول حوض النيل لما تشكله من عمق استراتيجي لمصر وما يمثله النيل في حياة المصريين فقد أصبح من الضروري إيجاد آليات جديدة للتعاون الإقليمي بين دول حوض النيل وأفريقيا.

واشار سيارته ان أهداف المؤتمر هى أن تعريف تاريخي بدول حوض النيل ورصد دور مصر في أفريقيا ودول حوض النيل وتحليل نشاط مصر من ناحية التنمية المستدامة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

كما يتطرق المؤتمر للتأثيرات السياسية على دول حوض النيل ودورها في الاتفاقيات الموقعة والعلاقات السياسية والعسكرية ،وتأثير القوى الكبرى على قرارات دول حوض النيل ، دور المساعدات والمنح التي تتلقاها دول حوض النيل وتأثير ذلك على اختراق الدول المانحة للأمن القومي لدول حوض النيل والتوغل في المنطقة.

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وعن محاور المؤتمر اوضح الاستاذ الدكتور أشرف مؤنس انها تعتبر تعريف شامل تاريخي وسياسي عن دول حوض النيل (لمحة تاريخية) مصر وتأثيرها التنموي على دول حوض النيل،التحديات التي تواجه أفريقيا ودول حوض النيل من القوى الكبرى، دور مصر سياسيًا وعسكريًا في دول حوض النيل،دور مصر اقتصاديًا واجتماعيًا في دول حوض النيل ، مشيرا أن دور مصر ثقافيًا في دول حوض النيل،الاتفاقيات الإقليمية بين دول حوض النيل،الصراعات والخلافات بين دول حوض النيل،دور مصر في مواجهة الصراعات بين دول حوض النيل،القضايا والمشكلات التي تواجه دول حوض النيل ،التدخلات الخارجية في مشكلات المياه، المشروعات المصرية في دول حوض النيل وأفريقيا،الدور الإسرائيلي في صراع مياه النيل بين دول حوض النيل، والمشاريع الإسرائيلية لاستغلال مياه النيل ، الاتصالات الإسرائيلية بدول حوض النيل والتوغل في أفريقيا ،التكامل الإقليمي وعقد الشركات لتحقيق التنمية المستدامة، العلاقات السياسية والاقتصادية المصرية ودول حوض النيل.

التمكين السياسي والاقتصادي في دول حوض النيل، قضايا الهوية الثقافية والتراث لدول حوض النيل ،تنمية المجتمعات لدول حوض النيل، مصر والتنمية المستدامة في دول حوض النيل في القطاعات المختلفة (التعدين – الطاقة – الصناعة البينية الأساسية – النقل والمواصلات- السياحة – الصحة – السكان – التعليم)، المدن الذكية والتنمية العمرانية المستدامة في دول حوض النيل، التغيرات المناخية الأسباب والحلول ،الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة في دول حوض النيل، الجيولوجيا والثروة المعدنية في دول حوض النيل، الدبلوماسية الشعبية كأحد آليات التقارب والتكامل بين شعوب دول حوض النيل، تحديات الأمن الإنساني والتنمية البشرية في دول حوض النيل.

الدور التنموي للمرأة في دول حوض النيل، مكافحة الإرهاب والصراعات الإقليمية والحروب الأهلية وقضايا الحدود وآثرها على التنمية المستدامة.

رؤي تنموية مستقبلية لدول حوض النيل ومصر ودورها في قضايا المياه والتعليم والمرأة والعمل والبيئة والمناخ في أفريقيا.
 

مركز بحوث الشرق الاوسط جامعة عين شمس المؤتمر العلمى الدولى دول حوض النيل الدكتور أشرف مؤنس

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