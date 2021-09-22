بدء التنسيق الداخلي بـ آداب عين شمس للعام الدراسي 2022 - 2021

بدأت اليوم الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ أعمال التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس للطلاب الجدد وتسجيل رغباتهم لأقسام الكلية، تحت رعاية أ. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، أ. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية وإشراف ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وتستمر أعمال التنسيق الداخلي حتى يوم الأحد الموافق ٣ أكتوبر ٢٠٢١ بمدرج آداب سفلي بالكلية وفقاً للكشوف المعلنة .

وأوضح أ.د مصطفى مرتضى عميد الكلية، أنه يتم استقبال وتسجيل الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعي "٢٠٢١ – ٢٠٢٢ "، والذين يبلغ عددهم ٢٦٤٣ طالبًا وطالبة "انتظام" و ٧٢٩طالبًا وطالبة "انتساب"، يتم ترتيبهم أبجدياً بواقع ٤٢٠ طالبا يومياً، حيث يتم التعامل معهم من خلال ٨ لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية حرصًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجامعة، وذلك بسبب ظروف فيروس" كوفيد 19 " بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور وإعداد فيلم لتوضيح خطوات التقديم بدءا من فتح الملف ومرورًا بكل خطوات التنسيق .



وقال " مرتضى " إن الطالب يرتب رغباته الثلاثة حسب توافقها مع شروط الالتحاق بأقسام الكلية الخمسة عشرة والتى تتضمن أقسام : اللغة العربية وآدابها ، اللغة الإنجليزية وآدابها ، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها ( الفارسي - الاوردو - التركي ) ، اللغة العبرية ، المكتبات والمعلومات ، الحضارة الأوروبية القديمة ، التاريخ ، الجغرافيا ، الفلسفة ، علم النفس ، علم الاجتماع ، الإرشاد السياحي و( شعبة اللغة الفرنسية بمصروفات إضافية ) ، علوم الاتصال والإعلام وأخيرا الدراما والنقد المسرحي لافتا إلى أنه لم يتم إدراج قسم الآثار وذلك لتحويله إلى كلية الآثار بدءا من هذا العام .



بالإضافة الي استحداث ٤ برامج دراسية بمصروفات اضافية وهي برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية ( جيوماتكس )، برنامج اللغة الهندية ، برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية ، برنامج الدراسات الإنجليزية البينية، وقد شهدت هذه البرامج إقبالا ملحوظا من الطلاب، نظرا لجودة الخدمة التعليمية بها في إطار سعى الكلية المستمر للتطوير والتحديث فى العملية التعليمية وتقديم خريج متميز قادر على مواكبة سوق العمل.وأضاف عميد الكلية أن الكلية أعلنت شروط الالتحاق بالبرامج الدراسية القائمة والتى تشهد إقبالا كبيرا أيضا من الطلاب .



كما يجرى أعضاء المركز الطبي لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد من خلال عيادة الرمد والباطنة، ويشترط ضمن متطلبات التقديم شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ، وتوفر الكلية أيضا اللقاح لمن لم يسبق لهم التطعيم ضده، بالإضافة إلى اشتراط تقديم شهادة إجراء فحص "فيروس سي" من أحد المراكز المعتمدة، وإن لم تتواجد فيتم إخضاع الطالب للتحليل من قبل المركز الطبي.

فيما أكدت أ.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه تم الإعلان عن أسماء الطلاب وخطوات تسجيل الرغبات على اللوحات الإرشادية وأيضاً عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرة إلى أنه تم تجهيز مكتب للاستعلامات لإرشاد الطلاب وتلقي استفساراتهم حول إجراءات التنسيق، موضحة حرص الكلية على نشر شروط أقسام الكلية منذ بدء المرحلة الأولى للتنسيق .

إلى جانب تواجد أعضاء اتحاد الطلاب بالكلية ومشاركتهم في استقبال الطلاب الجدد وإرشادهم، بإشراف من إدارة رعاية الشباب ومشاركة إدارات الكلية المختلفة لحين انتهاء إجراءات التسجيل.

وأوضحت أ. د حنان كامل أن الأوراق المطلوبة للتنسيق الداخلي هي شهادة الثانوية العامة أصل وصورة، شهادة الميلاد إلكترونية بها الرقم ثلاثي أصل وصورة، صورة البطاقة الشخصية ،بطاقة الترشيح أصل وصورة و ٦ صور شخصية حديثة (٤×٦)، شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا ( الجرعة الاولى على الأقل ، ولا يتم تطعيم من هم دون ١٨ عاما)، شهادة تحليل "فيروس سي" من أحد المراكز المعتمدة، وأخيرًا استمارة (٢جند) بالنسبة للذكور.