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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فعاليات اليوم العلمي حول زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

 

جامعة عين شمس تطلق  فعاليات اليوم العلمي حول مستجدات زراعة الأعضاء الكبد والرئة والكلى  بمناسبة مرور ٢٠ عاما على نجاح الفريق الطبى المكون من اساتذة كلية الطب بجامعة عين شمس برئاسة ا.د. محمود المتينى باول جراحة زراعة كبد، والاحتفال بإجراء ١٥٠٠ حالة زراعة كبد خلال عدة مستشفيات منها ٤٦٠ حالة زراعة كبد بمستشفى عين شمس التخصصى.

وذلك اليوم الموافق ٢٢سبتمبر في تمام الساعة 11.30 ظهراً بمدرج المحلاوي بكلية الطب جامعة عين شمس. 
 

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 بحضور أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. على الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ا.د. طارق يوسف نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، أ.د. سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى، و أ.د. وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، أ.د. هشام أنور  نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي و لفيف من الأطباء ورؤساء الأقسام.

المستشفيات الجامعية جامعة عين شمس المستشفيات لقاح كورونا مكافحة العدوى محمود المتيني

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