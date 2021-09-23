عاجل
الربع الثاني 2021.. أكبر عجز بالميزانية الأمريكية في 14 عاما مجلس الأمن يدين بشدة محاولة تعطيل المرحلة الانتقالية في السودان بالقوة دولة أوروبية تطبق غرامات ضد سائقي المركبات الذين يحدثون ضوضاء .. شاهد وزيرة الصحة : تسجيل 36 ألف مواطن لتلقي لقاح كورونا بحملة معًا نطمئن.. ونواب: تحقق نجاحاً كبيراً وتوقيتها مثالي للتصدى للموجة الرابعة.. والشباب أثبتوا كفاءتهم في المشاركة المجتمعية مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة يدعو الشباب للتحلي بالمرونة لمواكبة سوق العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أفغانستان

جوتيريش: الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن جميعها تريد «أفغانستان مستقرة»

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش

أكدت الأمم المتحدة أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تريد جميعها أفغانستان "مستقرّة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في ختام اجتماع عقده أمس، الأربعاء، مع وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، لمجموعة من الصحفيين، إن الوزراء الخمسة أكّدوا خلال الاجتماع أنّهم جميعاً يريدون "أفغانستان تُحترم فيها حقوق النساء والفتيات، وأفغانستان لا تكون ملاذاً للإرهاب، وأفغانستان تكون لدينا فيها فيها حكومة جامعة تمثّل مختلف قطاعات السكّان".

واستمرّ الاجتماع أكثر من ساعة بقليل، ولم يرغب أي من الوزراء الذين شاركوا فيه الإدلاء بأي تعليق سواء قبل بدئه أو بعد انتهائه.

وشارك في الاجتماع بالإضافة إلى جوتيريش وزراء الخارجية الأمريكي والصيني والروسي والبريطاني والفرنسي.

وعقد الاجتماع في قاعة مجلس الأمن الدولي بمبادرة من بريطانيا التي أبدت رغبتها في التحدّث "بصوت واحد مع طالبان".

في سياق متصل، قال المتحدث باسم حركة طالبان، بلال كريمي، الأربعاء، إن الحركة وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة حملت دعوة لإقامة علاقات معها.

وقال كريمي، إن "الإمارة الإسلامية بعثت برسالة إلى الأمم المتحدة تدعو فيها إلى إقامة علاقات بهدف تمهيد الطريق للتعاون، والإمارة الإسلامية تتوقع من الأمم المتحدة الرد بشكل ايجابي على هذه الرسالة حتى يمكن البدء في العمل معا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعا المجتمع الدولي، في وقت سابق، إلى البحث عن آلية مناسبة لضخ الأموال في اقتصاد أفغانستان تفاديا لانهياره.

وأضاف "جوتيريش"، في ختام مؤتمر جنيف للمانحين حول أفغانستان، أنه من المهم للغاية التواصل مع حركة طالبان، معلنًا التزام الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني.

الأمم المتحدة جوتيريش اخبار العالم أزمة أفغانستان أفغانستان اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن

ترشيحاتنا

بسعر يبدأ من مليون درهم.. تعرف على سيارة ماكلارين 600LT موديل 2021|صور

عشب يمنع الأرق بنسبة 40% ويجعلك تنام بشكل أسرع ويحسن المزاج

خاص.. أشيمبونج يتنازل عن قضيته ضد الزمالك

تقارير تكشف موقف جالاتا سراي من شراء مصطفى محمد من نادي الزمالك

شيخ الأزهر يثمن دور السعودية في مساندة قضايا الأمتين العربية والإسلامية

فتح باب تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

من بينها القاهرة.. الأرصاد: نتوقع سقوط أمطار اليوم على عدة مناطق

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

أيامه معدودة .. مفاجأة بشأن رحيل موسيمانى عن الأهلي

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

نجمات تخلين عن شعرهن.. فمن الأجمل؟

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ