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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس وأعضاء.. ننشر القائمة الكاملة للمرشحين في انتخابات نادى الإسماعيلي

نادي الإسماعيلي
نادي الإسماعيلي

أسدل الستار في تمام السابعة من مساء أمس الاربعاء، حول المرشحين لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي خلال الدورة القادمة خلال الفترة من ٢٠٢١ حتى ٢٠٢٥

وتقدم الرباعي يحيي الكومي و نصر ابو الحسن و علي غيط وهشام عناني بأوراق الترشح لمنصب رئيس النادي الاسماعيلي خلفًا للمهندس إبراهيم عثمان.

كما تقدم كلاً من سليمان ابو عريضة وخالد زين و محسن عبد المسيح بأوراق الترشح في منصب نائب الرئيس، و مصطفى شلة وحاتم حجازي في منصب أمين الصندوق.

و تقدم للترشح في منصب العضوية كلاً من عاطف زايد وعمرو زكى ومدحت الحوفى وهشام درويش وحمد عيد ومحمد طلحة ومحمد أسامة وخالد الطيب ومحمد سند ومدحت سعيد وطاهر سليم وعماد محمد الدين ووليد شعيب وكمال حمودة وأحمد محمد عبد السميع.

و تقدم ثلاثة أشخاص بأوراق الترشح لمنصب العضوية ”تحت السن“ وهم حسام ابو وديع و نانسي القاضي ومحمد مجدي.
 

بطلب من طلعت يوسف.. مدافع المصري على رادار الإسماعيلي

فرمان من طلعت يوسف بشأن رحيل نجوم الإسماعيلي

وفى الإطار ذاته ، أبدى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى تحفظه على فكرة ضم الملجاشى باولن فوافي الجناح الهجومي لفريق المقاصة .

وكان إيهاب جلال المدير الفني السابق للإسماعيلى طالب ضم باولن فوافي وبالقعل تواصل الدراويش إلى اتفاق مع اللاعب من أجل ضمه إلى الإسماعيلي.

وتسبب رحيل إيهاب جلال وتولى طلعت يوسف المسئولية الفنية للإسماعيلي في عدم إتمام انتقال فوافي إلى الإسماعيلي بعد أن تحفظ طلعت يوسف على فكرة ضم اللاعب .

وعلى جانب أخر ، قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف الدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية خلال الأسبوع المقبل ويستمر لمدة أسبوعين استعدادا للموسم الكروى الجديد.
ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن للموسم الكروى الجديد من أجل المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري.
ووقع يوسف على عقود تدريب الإسماعيلي  لمدة موسم قابل للتجديد، حال اتفاق الطرفين بنهاية الموسم.

وسبق لطلعت يوسف تدريب عدد كبير من الأندية في الدوري المصري، أبرزها كانت مع الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وبتروچيت، إلى جانب تجاربه مع طلائع الجيش واتحاد الشرطة أيضًا.


 

النادي الاسماعيلي الاسماعيلي ابراهيم عثمان يحيي الكومي انتخابات نادي الإسماعيلي

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