فرمان من طلعت يوسف بشأن رحيل نجوم الإسماعيلي

رفض طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي فكرة الاستغناء عن محمد الشامي الجناح الأيسر للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

و جاء ذلك بعد أن تقدم نادي الاتحاد السكندري بعرض لضم اللاعب، بناءًا على طلب حسام حسن المدير الفنى لزعيم الثغر الذي يعلم جيدًا إمكانيات وقدرات اللاعب.

و شدد طلعت يوسف على أن الشامي يعتبر من الركائز الأساسية للفريق الذي لا ينوي التفريط فيها خلال المرحلة الحالية، و لعدم توافر بديل مناسب له داخل صفوف الفريق أيضًا.

و كان مدرب الدراويش قد رفض تمامًا مناقشة أي عروض للأعمدة الرئيسية للفريق، على رأسهم كلاً من باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي و عماد حمدي و شكري نجيب.

وعلى جانب أخر ، أبدى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى تحفظه على فكرة ضم الملجاشى باولن فوافي الجناح الهجومي لفريق المقاصة .

وكان إيهاب جلال المدير الفني السابق للإسماعيلى طالب ضم باولن فوافي وبالقعل تواصل الدراويش إلى اتفاق مع اللاعب من أجل ضمه إلى الإسماعيلي.

وتسبب رحيل إيهاب جلال وتولى طلعت يوسف المسئولية الفنية للإسماعيلي في عدم إتمام انتقال فوافي إلى الإسماعيلي بعد أن تحفظ طلعت يوسف على فكرة ضم اللاعب .

وعلى جانب أخر ، قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف الدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية خلال الأسبوع المقبل ويستمر لمدة أسبوعين استعدادا للموسم الكروى الجديد.



ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن للموسم الكروى الجديد من أجل المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري.

ووقع يوسف على عقود تدريب الإسماعيلي لمدة موسم قابل للتجديد، حال اتفاق الطرفين بنهاية الموسم.

وسبق لطلعت يوسف تدريب عدد كبير من الأندية في الدوري المصري، أبرزها كانت مع الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وبتروچيت، إلى جانب تجاربه مع طلائع الجيش واتحاد الشرطة أيضًا.





وفى هذا السياق، أكد طلعت يوسف، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن فريق الدراويش يمر بمرحلة انتقالية في الفترة الحالية.

وقال يوسف: "ليس لدي سقف للطموحات مع أي فريق أتولى تدريبه، طموحاتي مع الإسماعيلي لا حدود لها، سنحقق طموحات الجماهير، إذا تم تدعيم الفريق بلاعبين مميزين".

وأضاف: "لا يوجد فريق ينهي موسم وهو يصارع من أجل البقاء في الدوري وفي الموسم التالي ينافس على البطولات، الإسماعيلي حاليًا يمر بمرحلة انتقالية"، مضيفًا :"المنافسة على البطولات مرتبط بالتعاقدات التي ستبرمها الإدارة خلال الميركاتو الصيفي الجاري".



