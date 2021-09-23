التعليم العالي: المراكز البحثية شاركت في مسابقات الجامعات لخدمة قضايا المجتمع

قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، أن يختلف هذا العام عن الأعوام الماضية فيما يخص مسابقات الجامعات المصرية لأننا نشهد وجود المراكز والمعاهد البحثية داخل المسابقات، مشيرا إلى أنه بالتأكيد فترة الجائحة هي فترة استثنائية تم استغلالها حتى يتم العمل على التعليم اونلاين سواء في الجامعات وبالنسبة للمراكز البحثية فهي تعمل في نفس المجال فهي لها دور رئيسي وبحثي لخدمة قضايا المجتمع.



وأضاف " عبد الغفار " أنه كان هناك لجان تحكيم تم تشكيلها بقرار وزاري وكل مسابقة من المسابقات لها مجموعة متغيرات ومعايير أساسية على أساسها يمكن تقيم كل جامعة، مشيرا إلى أن وقامت قيادات الوزارة من خلال النتائج هذا العام بتوجيه الشكر للجامعات على مجهوداتها بالمسابقات.

وكان قد.قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن منذ عام 2018 أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد المسابقات بين الجامعات وذلك لأكثر من هدف منها أننا نتكلم عن الجامعات، ومن هذا التوقيت أجرينا المسابقات لمرتين حيث توقفت عام 2020 فقط نظرا لظروف جائحة كورونا بينما أقيمت أول مرة عام 2019 بينما تعد هذا العام 2021 هو العام الثاني لإقامتها.



وأضاف "عبد الغفار " في تصريح خاص لـ"صدى البلد " أن المسابقات بين الجامعات المصرية هذا العام بها أكثر من مجال منها شؤون التعليم والطلاب ففي هذا القطاع كان هناك مسابقة للاستعداد للعام الجامعي بالجامعات على كل المستويات، بينما المواقع الإلكترونية للجامعات والخدمات التعليمية التي تقدمها للطلاب وهذه مسابقة بالإضافة إلى مجال الدراسات العليا والبحوث والتحول الرقمي والذي ينعكس على في شكل أفضل مواقع إلكترونية للجامعات المصرية.