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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم الوطني السعودي.. حفل ضخم تنقله «نجوم إف إم» و«بانوراما FM» و«دلتا FM»

احتفالات اليوم الوطني
احتفالات اليوم الوطني السعودي

تشارك إذاعة «نجوم إف إم» في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي الـ91، من خلال التواجد ضمن أضخم بث إذاعي مشترك مع «بانوراما إف إم» و«دلتا إف إم»، اليوم الخميس 23 سبتمبر.

يبدأ البث المشترك على الهواء بين الإذاعات الساعة الخامسة مساء اليوم حتى الساعة السادسة، من مصر، ولبنان، والسعودية، كما يتم البث من خلال تطبيق إذاعات MBC.

ويقدم البث المشترك: مروان قدري من إذاعة «نجوم إف إم» مع إيلي مرهج لـ«دلتا إف إم» من لبنان و«بانوراما إف إم» من السعودية، وهي إحدى إذاعات مجموعة MBC.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام.

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في اليوم الوطني السعودي.. عبادي الجوهر وهدى الفهد يلتقيان بالرياض الليلة

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اليوم.. المطربة بلقيس في ضيافة “أجمد 7" على "نجوم إف إم"

احتفالات اليوم الوطني السعودي

يترقب جمهور المملكة العربية السعودية، حفل غنائي ضخم اليوم، الخميس 23 سبتمبر، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، يحييه الفنان عبادي الجوهر، والفنانة هدى الفهد، في العاصمة الرياض. 

من جهة أخرى، نفدت تذاكر حفل الفنان عبادي الجوهر، والفنانة هدى الفهد ، المرتقب في العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس 23 سبتمبر الجاري، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.  

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - قبل أيام عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام” - طرح تذاكر حفل الفنان عبادي الجوهر، والفنانة هدى الفهد، المرتقب في العاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس 23 سبتمبر الجاري. 

وأعلنت شركة روتانا عن أسعار تذاكر حفل عبادي الجوهر وهدى الفهد، والأسعار سوف تبدأ من 174 ريالا سعوديا للتذكرة. 

السعودى الوطني اليوم الوطني السعودي نجوم إف إم السعودية المملكة العربية السعودية الرياض

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