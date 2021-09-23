الكرملين: قرار مشاركة الرئيس الروسي في قمة العشرين لم يُتخذ بعد

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن قرار مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين لم يتخذ بعد، مؤكدا أن الكرملين يعتبر هذه القمة مُهمة للغاية.



وأوضح بيسكوف، في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤال حول مشاركة الرئيس الروسي في هذه القمة:" أن قرار مشاركة الرئيس بوتين في هذه القمة لم يُتخذ بعد"، مشيرا إلى أنه نظرًا للوضع الوبائي، فإن هذه القرارات تتخذ قبيل الحدث، مع مراعاة انتشار فيروس كورونا في روسيا وإيطاليا، حيث ستعقد هذه القمة على مدى يومين في العاصمة الإيطالية روما