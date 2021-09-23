عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

التصرف الشرعي عند الوضوء لشخص بترت إحدى قدميه.. علي جمعة يوضح

علي جمعة
علي جمعة

ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار لعلماء بالأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية ، يقول صاحبه : " رجل ساقه اليمنى مبتورة إلى ما فوق الركبة فكيف يتوضأ " ؟ .

رد الدكتور جمعة قائلا: " العلماء أجمعوا إذا ذهب المحل ذهب الحكم، وإذا كان هناك بديل لهذا المحل فليفعل، أما وبترت قدم المريض فلا شيء عليه يغسل قدمه السليمة فقط عند الوضوء .

هل يجوز المسح على الملابس في الوضوء بسبب البرد

ورد سؤال على صفحة مجمع البحوث الإسلامية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه ""هل يجوز المسح على الملابس تحديدا على اليدين؛ حيث إنني لا أستطيع رفع الملابس حتى المرفق بسبب البرد ؟.

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: إن الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه وغسل اليدين من أركانه بالإجماع، ولا يسقط إلا للضرورة كأن أخبر الـطبيـب الـعـدل المتخصـص أن الـغسـل ضــار، فـحينئـذ يتحول إلـى التيمم ، وعليـه فـلا يجوز المسح علـى أعضـاء الوضوء غير الرأس كبديل عـن الغسل بسبب البـرد.

 

حكم المسح على الملابس الضيقة أثناء الوضوء
حكم المسح على الملابس الضيقة أثناء الوضوء؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

ورد عثمان، قائلًا: إنه لا يجوز شرعًا المسح على الملابس الضيقة على اليدين على سبيل المثال، والوضوء بهذه الطريقة ليس صحيحا".


وأشار الى أن المسح جاء على الخفين، وعلى مسألة العمامة أن النبي –صلى الله عليه وسلم- مسح على ناصيته وأكمل على العمامة، وعمامة النبي –صلى الله عليه وسلم- كانت كبيرة للغاية وهناك مشقة في ربطها وإزالتها.


ما حكم المسح على الملابس عند الوضوء؟"، سؤال يشغل بال الكثيرين هذه الأيام، خاصة مع برودة الجو وارتداء الملابس الثقيلة.

 

وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه، مشيرة إلى أن غسل اليدين إلى المرفقين من أركانه بالإجماع.

 

وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: "هل يجوز المسح على الملابس تحديدًا على اليدين، حيث إني لا أستطيع رفع الملابس حتى المرفق بسبب البرد؟"، أن غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء لا يسقط إلا للضرورة، كأن أخبر الطبيـب الـعـدل المتخصص أن الـغسل ضار، فحينئذ يتحول إلـى التيمم، وعليـه فـلا يجوز المسح علـى أعضـاء الوضوء – غير الرأس – كبديل عـن الغسل بسبب البـرد.
 

حكم المسح على الملابس عند الوضوء حكم المسح على الملابس الضيقة أثناء الوضوء الدكتور علي جمعة مجمع البحوث الاسلامية هل يجوز المسح على الملابس

ترشيحاتنا

برلماني: مصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميا لصناعة السيارات

خطة طموحة.. استرازينيكا تكشف عن مفاجأة في السعودية

لأول مرة.. منة شلبي تترشح لجائزة الإيمي الدولية عن مسلسل " في كل أسبوع يوم جمعة"

حكم قراءة القرآن في السر دون تحريك الشفاه.. دار الإفتاء تجيب

7 منتجات جديدة في فاعليات حدث مايكروسوفت Microsoft Surface 2021

التجار: مصانع الزي المدرسي تعمل بـ25% من طاقتها الإنتاجية مع تخوفات الموجة الرابعة لكورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك جديد .. الزمالك ينتصر لـ شيكابالا ويرفع راية التحدي في وجه الجبلاية

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

عودة الحياة إلى المدرجات.. 5 شروط لإعادة الجماهير في الدوري الجديد

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

شوبير يحسم الجدل حول تمرد لاعبي الأهلي ضد عقوبة محمود الخطيب

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

فيديوجراف.. توعد بالقتل.. نجوم تحت تهديد السلاح.. تعرف عليهم

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

نجمات تخلين عن شعرهن.. فمن الأجمل؟

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ