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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس موظف قام بتحصيل غرامات الإعلانات المخالفة في الإسكندرية

إعلانات الشوارع
إعلانات الشوارع

أصدرت النيابة العامة في الإسكندرية قرارا ضد موظف بأحد أحياء الإسكندرية على خلفية اتهامه باستغلال طبيعة عمله وتحصيل غرامات الإعلانات المخالفة بدون ترخيص.

وقررت نيابة الإسكندرية حبس موظف بأحد أحياء المدينة لمدة ٤ أيام على ذمة التحقيق، عقب اتهامه بتحصيل غرامات الإعلانات المخالفة بالشوارع والميادين العامة،وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الاوراق والمستندات لفحصها.

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وقد تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية أكدتها التحريات بقيام موظف بأحد الأحياء بالإسكندرية، باستغلال طبيعة عمله وتحصيل غرامات الإعلانات المخالفة والمقامة بدون ترخيص بالشوارع والميادين العامة.

بالإضافة إلى فوائد التأخير عن المديونيات المستحقة على الوكالات الإعلانية المخالفة، وقام بتحصيل مبلغ مالي واختلاسه لنفسه وعدم توريده للخزينة "محل عمله" مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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