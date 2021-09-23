عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرى سارة.. مد معرض أهلا مدارس الرئيسي لـ أول اكتوبر

صدى البلد

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة عن بشرى سارة للمواطنين ، وهى مد فترة معرض "أهلًا مدارس الرئيسي" المُقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات حتى نهاية يوم الجمعة 1 من أكتوبر القادم بدلًا من موعد نهايته ، والذي كان مقررًا له 30 من سبتمبر الجاري.

 

وقال "العربي" إن مد فترة المعرض تأتي دعمًا ومساندة للمواطنين ، وإتاحة الفرصة أمام الأسر المصرية من أجل الاستفادة من السلع المدرسية المُدعمة بالمعرض ، مشيرًا إلى أن كافة تكاليف تجهيز المعرض الرئيسي "أهلًا مدارس "تحملتها غرفة القاهرة ، والتي بلغت حوالى 4.5 مليون جنيه ، دون أن يتحمل العارضون أي تكلفة من أجل وضع تخفيضات كبيرة على السلع، مشيرًا إلى أن التعاون مع الجهات المعنية المختلفة مثمر جدًا لتنظيم معرض أهلًا مدارس بالمحافظات المختلفة.

 

وتنظم غرفة القاهرة المعرض الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض ضمن خطة الاتحاد العام للغرف التجارية ، تماشيًا مع الخطة العامة للدولة طبقًا لرؤية مصر 2030 ، الذي انطلق الخميس ويستمر حتى 1 من أكتوبر المقبل ، بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية ومحافظة القاهرة، بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، مشددًا على أن زيادة التعاون وتكامل الأداور بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ووزارة التجارة والصناعة، ومحافظة القاهرة واتحاد الغرف التجارية أمر مهم لتنظيم معرض ناجح يفيد المواطنين ، ويخفف الأعباء عن كاهلهم ، وهو الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا.

 

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بالمشاركة القوية للشعب المختلفة بغرفة القاهرة، خاصة في قطاعات الأدوات الدراسية ، والملابس والأحذية والمنتجات الجلدية ، وأجهزة الحاسب الآلى، وغيرها من الأنشطة التي تحتاجها الأسر المصرية بشكل عام، وبصفة خاصة أثناء الموسم الدراسى.
 

الاتحاد العام للغرف التجارية الغرف التجارية مجلس الوزراء المشروعات الصغيرة التموين والتجارة الداخلية المنتجات الجلدية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. موسيماني يقلب الطاولة على إدارة الأهلي.. أشيمبونج يتنازل عن قضية الزمالك .. الدوري في نوفمبر

احذر.. أصحاب العقارات معرضون للغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

راقبوا هذا الخطر| استشاري نفسي توضح تأثير السوشيال ميديا على السلوكيات

مخاطر الحريق ووقف التنمر ضد مصابيه .. ندوة بـ القومي للمرأة "صور"

عاوزة أظهر من غير كرش.. ماجدة الرومي تكشف تفاصيل أزمتها الصحية في جرش

حماس تضغط والاحتلال يناور|كيف تستغل الحكومة الإسرائيلية ملف تبادل الأسرى؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة لعشاق القطبين .. عدم إذاعة قمة الأهلي والزمالك بدوري اليد

تحرك جديد .. الزمالك ينتصر لـ شيكابالا ويرفع راية التحدي في وجه الجبلاية

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

شوبير يحسم الجدل حول تمرد لاعبي الأهلي ضد عقوبة محمود الخطيب

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. توعد بالقتل.. نجوم تحت تهديد السلاح.. تعرف عليهم

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

نجمات تخلين عن شعرهن.. فمن الأجمل؟

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ