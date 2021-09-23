عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي سليم تهنئ الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني

مي سليم
مي سليم

هنّأت الفنانة مي سليم، الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي ونشرت صورة  عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلقت مي سليم، علي الصور قائلة :" كل سنة وأهل السعودية بخير بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 🇸🇦"

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم، الخميس، بعيد اليوم الوطني للمملكة، والذي يتم الاحتفال به كل عام في يوم 23 سبتمبر، في داخل وخارج المملكة، لأنه اليوم الذي تحقق فيه توحيد جميع الأراضي السعودية تحت لواء واحد على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود عام 1932.

وخلال السطور التالية، يستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن اليوم الوطني للملكة العربية السعودية، ومظاهر الاحتفال الضخمة به، خلال السطور التالية.

يمثل هذا اليوم عيد توحيد المملكة العربية السعودية، ويعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز آل سعود، برقم 2716، عام 1932، والذي يقضي بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، إلى "المملكة العربية السعودية".

مظاهر احتفال ضخمة

تتنوع مظاهر الاحتفال في المملكة العربية السعودية بما يبرز مظاهر العظمة والفخامة كل عام للسعودية، ولكن هناك مظاهر عامة تحدث سنويا، حيث تشمل الاحتفالات 10 مناطق، في أكثر من 331 موقعا، ويتم وضع الأعلام السعودية على جانبي الطرق في العاصمة السعودية الرياض، وعلى أعلى الكباري والجسور مع وضع لافتات لخادم الحرمين الشريفين، وأعلى الكبارى مع وضع لافتات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان بعبارات احتفالية خاصة باليوم الوطنى السعودي.

 

مظاهر الاحتفال الضخمة اليوم الوطني للمملكة الفنانة مي سليم اليوم الوطني السعودي الملك عبد العزيز أل سعود مظاهر الاحتفال محمد بن سلمان

ترشيحاتنا

السيسي لأبطال طوكيو: أنتم تعطون الأمل للجميع.. وشريف عثمان: شهدنا طفرة في عهدك

لحظة وصول تابوت الكاهن بسماتيك إلى الجناح المصري بـ اكسبو دبي 2020

حكم شهادة الزور لضياع حقوق العباد .. الإفتاء ترد

بيان عاجل من المجلس الرئاسي الليبي حول أزمة البرلمان والحكومة

روسيا تتحول لبؤرة تفشي لفيروس كورونا

شاهد .. لحظة تكريم الرئيس السيسي لأبطال مصر في بارالمبياد طوكيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يرفض عقوبات "استئناف الجبلاية" ضد شيكابالا وحازم إمام

صدمة لعشاق القطبين .. عدم إذاعة قمة الأهلي والزمالك بدوري اليد

تحرك جديد .. الزمالك ينتصر لـ شيكابالا ويرفع راية التحدي في وجه الجبلاية

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

شاهد .. لحظة تكريم الرئيس السيسي لأبطال مصر في بارالمبياد طوكيو

المصاريف على حسابهم.. دولة أوروبية تبحث عن شباب للزواج بتسهيلات مغرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

فيديو

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

فيديوجراف..رابعة ابتدائي .. التعليم تعلن نظاما جديدا في العام الدراسي 2022

فيديوجراف.. توعد بالقتل.. نجوم تحت تهديد السلاح.. تعرف عليهم

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ