مي سليم تهنئ الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني

هنّأت الفنانة مي سليم، الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت مي سليم، علي الصور قائلة :" كل سنة وأهل السعودية بخير بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 🇸🇦"

تحتفل المملكة العربية السعودية اليوم، الخميس، بعيد اليوم الوطني للمملكة، والذي يتم الاحتفال به كل عام في يوم 23 سبتمبر، في داخل وخارج المملكة، لأنه اليوم الذي تحقق فيه توحيد جميع الأراضي السعودية تحت لواء واحد على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود عام 1932.

وخلال السطور التالية، يستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن اليوم الوطني للملكة العربية السعودية، ومظاهر الاحتفال الضخمة به، خلال السطور التالية.

يمثل هذا اليوم عيد توحيد المملكة العربية السعودية، ويعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز آل سعود، برقم 2716، عام 1932، والذي يقضي بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها"، إلى "المملكة العربية السعودية".

مظاهر احتفال ضخمة

تتنوع مظاهر الاحتفال في المملكة العربية السعودية بما يبرز مظاهر العظمة والفخامة كل عام للسعودية، ولكن هناك مظاهر عامة تحدث سنويا، حيث تشمل الاحتفالات 10 مناطق، في أكثر من 331 موقعا، ويتم وضع الأعلام السعودية على جانبي الطرق في العاصمة السعودية الرياض، وعلى أعلى الكباري والجسور مع وضع لافتات لخادم الحرمين الشريفين، وأعلى الكبارى مع وضع لافتات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان بعبارات احتفالية خاصة باليوم الوطنى السعودي.