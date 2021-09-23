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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يبحث مع نظيره المالديفي القضايا والموضوعات المُدرجة على أجندة الجمعية العامة

لقاء شكري مع رئيس
لقاء شكري مع رئيس الدورة 76 للجمعية العامة

التقى سامح شكري وزير الخارجية ، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شاهد وزير خارجية جزر المالديف الحالي، وقدم له التهنئة على انتخابه رئيسًا للدورة ٧٦ لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

 

وتناول شكري وشاهد خلال لقائمها الذي جرى على هامش اعمال اجتماعات الجمعية العامة اليوم الخميس، أبرز القضايا والموضوعات المُدرجة على أجندة الجمعية العامة وأولويات عملها خلال المرحلة المُقبلة.

 

وكثف وزير الخارجية لقاءاته خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد أن وصل نيويورك، الأحد الماضي؛ للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

وتتضمن زيارة شكري المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة، وفقا لـ السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.


والتقى شكري على هامش مشاركته بعدد من كبار المسئولين بالأمم المتحدة، وغيرهم من قيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد من أجل المتوسط.


ويعقد وزير الخارجية أيضًا خلال زيارته إلى نيويورك اجتماعات ثنائية مع عدد كبير من وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة، وذلك لمناقشة أوجه التعاون الثنائي مع تلك الدول، فضلاً عن إجراء مشاورات حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل التنسيق إزاء التحديات المشتركة.

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