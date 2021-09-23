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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير محمدي أحمد : المشير طنطاوى ستخلد سيرته عبر التاريخ

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

أعرب السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذي يتخذ من جمهورية مصر العربية مقرا دائما له عن خالص تعازيه لمصر قيادة وحكومة وشعبا فى وفاة  المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.


وأكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن بالغ حزنه الشديد لفقدان مصر قيادة وحكومة وشعباً رمزاً عسكريا ووطنياً مخلصاً ستخلد سيرته وأعماله فى ذاكرة الآجيال القادمة وعبر التاريخ باعتباره أحد رموزالعسكرية المصرية والذي وهب حياته لخدمة وطنه وتحمل مسئولية مصر وإدارتها في فترة عصيبة بحكمة واقتدار .. داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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