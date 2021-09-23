بمشاركة كوكا .. قونيا سبور يتعادل أمام طرابزون في الدوري التركي

انتهت أحداث مباراة فريق فونيا سبور المحترف ضمن صفوفه احمد حسن كوكا أمام طرابزون بالتعادل الإيجابي ٢-٢ في إطار مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري التركي موسم ٢٠٢١ -٢٠٢٢.

وأحرز أهداف المباراة أندري سيكيسي نجم فونيا في الديقتين ٢٠-٤٦ بينما احرز اهداف طرابزون اندرياس كورنلويس في الدقيقة الأولي وامير هادزياهميتوفيتش في مرماه في الدقيقة ٧٦.

وشارك الدولي المصري أحمد حسن كوكا في 33 دقيقة خلال المباراة بعدما شارك بديلاً حيث ظل طيلت الشوط الأول على مقاعد البدلاء.

ونجح أحمد حسن كوكا في التسديد على المرمى في كرة واحدة ومثلها خارج الثلاث خشبات بالإضافة الى 6 تمريرات دقيقة من أصل 7 ومجموع لمسات وصل الى 16.

واحتل فريق طرابزون وصافة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 13 نقطة.