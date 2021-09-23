الإعلامي عبد الله ياسين يخوض أولى تجاربه في السينما بفيلم قصير

يخوض الإعلامي عبد الله ياسين الخالدي أولى تجاربه في مجال الفن وذلك خلال مشاركته في فيلم سينمائي قصير يحمل اسم سنة وتلت.

عبد الله ياسين يقدم برنامج كواليس منتصف أكتوبر المقبل

كما كشف عبدالله ياسين الخالدي عن موعد عرض برنامجه الجديد الذي سيحمل اسم "كواليس " وسيتم عرضه خلال الفترة.

وقال عبد الله ياسين أن البرنامج سيتم عرضه في منتصف شهر أكتوبر المقبل ، على أن يتم طرح البرومو على بداية الشهر المقبل .

وسيناقش البرنامج العديد من الأشياء الهامة ، كما سيعرض العديد من الأسئلة الخاصة بالقانون والاستفسارات القانونية ، بالإضافة إلى بعض القضايا الهامة المؤثرة في المجتمع وكيفية التغلب عليها .

وأكد عبد الله ياسين الخالدي بأن نوعية البرنامج لا احد ينافسه فيها، حيث يختلف في نوعيته واسلوبه عن غيره، مشيرا أن لكل برنامج حسناته لكن برنامجي مختلف ".



تابع :" أنه يسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير البرنامج والبحث حول إمكانية جلب ضيوف خلال الحلقات وتقديم حلقات متنوعة ".

اختتم :" أن نسب المشاهدة للبرنامج لا تهمه في المقام الأول ؛ ولكن الأهم هو ان يكون البرنامج بالفعل يقدم معلومات هامة ومفيدة للجمهور ".