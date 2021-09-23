عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الإعلامي عبد الله ياسين يخوض أولى تجاربه في السينما بفيلم قصير

عبد الله ياسين
عبد الله ياسين

يخوض الإعلامي عبد الله ياسين الخالدي أولى تجاربه في مجال الفن وذلك خلال مشاركته في فيلم سينمائي قصير يحمل اسم سنة وتلت.

عبد الله ياسين يقدم برنامج كواليس منتصف أكتوبر المقبل

كما كشف عبدالله ياسين الخالدي عن موعد عرض برنامجه الجديد الذي سيحمل اسم "كواليس " وسيتم عرضه خلال الفترة.

وقال عبد الله ياسين أن البرنامج سيتم عرضه في منتصف شهر أكتوبر المقبل ، على أن يتم طرح البرومو على بداية الشهر المقبل .

txt

بركة.. فيلم قصير لطلاب إعلام الزقازيق يبرز بساطة حياة الريف

وسيناقش البرنامج العديد من الأشياء الهامة ، كما سيعرض العديد من الأسئلة الخاصة بالقانون والاستفسارات القانونية ، بالإضافة إلى بعض القضايا الهامة المؤثرة في المجتمع وكيفية التغلب عليها .

وأكد عبد الله ياسين الخالدي بأن نوعية البرنامج  لا احد ينافسه فيها، حيث  يختلف في نوعيته واسلوبه عن غيره، مشيرا أن لكل برنامج حسناته لكن برنامجي مختلف ".


تابع   :" أنه يسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير البرنامج والبحث حول إمكانية جلب ضيوف  خلال الحلقات وتقديم حلقات متنوعة ".

اختتم :" أن نسب المشاهدة للبرنامج لا تهمه في المقام الأول ؛ ولكن الأهم هو ان يكون البرنامج بالفعل يقدم معلومات هامة ومفيدة للجمهور ".

فيلم قصير فيلم سنة وتلت فيلم سنة وتلت فيلم سينمائي عبد الله ياسين الخالدي عبد الله ياسين

موضوعات متعلقة

"ثقافة التنوع.. وقبول الآخر" ندوة لمنظمة خريجي الأزهر بالتعاون مع مطرانية البحيرة

أنشطة ثقافية وفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين

ترشيحاتنا

إصابة أسود ونمور بفيروس كورونا في حديقة حيوان بهذه البلد

روسيا تدعو القوى السياسية في السودان لتسوية الخلافات عبر الحوار

في اليوم العالمي لـ لغات الإشارة|11 سببا لفقدان السمع و300 لغة للتواصل

إخلاء سبيل "سمكري البني آدمين"

السفير السعودي لدى القاهرة يقيم حفلا في العيد الوطني للمملكة

التعليم العالي: بدء أعمال القبول الإلكتروني للمرحلة الثانية بالجامعات الخاصة"السبت"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«موديرنا»: جائحة «كورونا» تنتهي خلال عام

صدمة لعشاق القطبين .. عدم إذاعة قمة الأهلي والزمالك بدوري اليد

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

تحرك جديد .. الزمالك ينتصر لـ شيكابالا ويرفع راية التحدي في وجه الجبلاية

الزمالك يرفض عقوبات "استئناف الجبلاية" ضد شيكابالا وحازم إمام

ملكش حصة عيش هنا..التموين تحذر المواطنين بسبب صرف الخبز من بداية الشهر

بالأسماء .. 5 لاعبين مُستثنون من عقوبة الخطيب المدوية في الأهلي

للموظفين.. 3 شروط لاستحقاق المعاش المبكر وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرتا التضامن والصحة تبحثان التعاون لدعم منظومة الرعاية الصحية..الربط الشبكي لتبادل بيانات التطعيمات والحوامل|صور

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

فيديو

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

فيديوجراف..رابعة ابتدائي .. التعليم تعلن نظاما جديدا في العام الدراسي 2022

فيديوجراف.. توعد بالقتل.. نجوم تحت تهديد السلاح.. تعرف عليهم

فيديو جراف.. محمد صلاح الخامس في قائمة أغلى 10 لاعبين بـ العالم

المزيد

ساحة رأي

د. سلامة عمر يكتب: القـــــائد والمــــدير

د. علاء الشال يكتب: من مفاتيح شخصية المشير طنطاوي

أحمد عمر يكتب: الفلسفة.. بداية التقدم

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ