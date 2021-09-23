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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 6.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6.8 مليار درهم .

وشهدت الدائرة في دبي تسجيل 1406 مبايعات بقيمة 3.8 مليار درهم منها 157 مبايعة للأراضي بقيمة 1.2 مليار درهم و1249 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.6 مليار درهم.

التصرفات العقارية في دبي

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي في دبي بقيمة 191 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.

وقد تصدرت منطقة اليفرة 2 في دبي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 31 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 332 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل في دبي فقد جاءت مبايعة بقيمة 48 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 119 مبايعة بقيمة 270 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 107 مبايعات بقيمة 185 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 92 مبايعة بقيمة 160 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.8 مليار درهم منها 51 رهن أراضي بقيمة 265.67 مليون درهم و302 رهن فلل وشقق بقيمة 2.53 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 686 مليون درهم وأخرى في منطقة ميناء جبل علي بقيمة 646 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 76 هبة بقيمة 205.82 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 45 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 38 مليون درهم.

دبي تصرفات العقارية عقارات الامارات

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