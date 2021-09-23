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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد الخولي يتحدث عن نشأته و انتقال أسرته من المنوفية لـ السيدة زينب

الإعلامي محمد الخولي
الإعلامي محمد الخولي

قال الإعلامي محمد الخولي، إنه من أبناء محافظة المنوفية ولكن ولد فى السيدة زينب وفى حارة صغيرة أهمها جريدة السياسة، معلقًا :" كان مكتوب عليا منذ الولاد أن أولاد فى منطقة جريدة السياسة و بعد ذلك يعمل فى السياسة". 


وأضاف خلال حواره ببرنامج " كنوز الوطن" المذاع على التلفزيون المصري تقديم الإعلامي أيمن عدلي، أنه تعلم أشياء كثيرة من أسرته كان لها مردود على الأعمال التى عمل بها ووصل لها.


ولفت إلى أن أسرته بعد الانتقال من المنوفية لـ السيدة زينب كانت هناك أسرة مسيحية تسكن بجوارهم، " أسرة أم نصحي" مؤكدة أن أم نصحى كانت خالته، بحق الجيرة وتبادل الأشياء. 


وأشار إلى أن والدته كانت ترسل له أشياء من السلع التي تأتي بها من المنوفية، وأم نصحى كانت ترسل لنا كحك فى الأعياد وكانت هناك مودة و تعاون وحب بين الجميع.


وأوضح أن " اللى الأوطان تجمعهم عمر الأديان تفرقهم" وأن أعظم ما يجب أن يفخر به الإنسان هو أنه مصري.
 

 

محمد الخولي المنوفية كنوز الوطن التلفزيون المصري السيدة زينب

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