نبيل عبد الفتاح : هناك تشريعات بها قيود على المعتقدات والحريات الدينية

قال الدكتور نبيل عبد الفتاح، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن التحسن في الوعي العام لابد أن يترجم إلى تشريعات لإصلاح البنية التشريعية.

وأضاف نبيل عبد الفتاح، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك تشريعات بها قيود على المعتقدات والحريات الدينية، مشيرا إلى أنه لا بد من إصلاحات جزئية بالنظام التشريعي.

لا بد أن تكون الحريات الدينية ضمن مضمونه

وتابع نبيل عبد الفتاح، أن النظام التعليمي لا بد أن تكون الحريات الدينية ضمن مضمونه ، بمعنى أن الدروس لا بد أن تكون بدءا من رياض الأطفال أن يكون هناك مادة حوارية بين المعلم والطالب.

وأشار مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الحريات الدينية في مصر أصبحت في وضع أفضل نسبيا من السابق، مؤكدا أنه في العقود السابقة كان هناك قيود على الصعيد الدستوري والقانوني لبعض مكونات الحريات الدينية في مصر.