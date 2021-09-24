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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صابرين عن دورها في 1%: الشخصية كانت صعبة.. فيديو

صابرين
صابرين

حلت الفنانة صابرين، ضيفة على الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي إم سي"،  المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

 

وعلقت "صابرين"، على مشاركتها في مسلسل "واحد في الميه"،: "الشخصية كانت صعبة، وكان هناك مشاهد سببت لي تعب في العين"، متابعه: " أتذكر كان فيه مشهد لقيت قوعقة العين حدث لها اهتزاز من شدة التركيز".

 

وأشارت: "خال والدتي كان فاقد للبصر وكانت هذه العائلة أكثر عائلة بتضحك في الكون، وكان عندهم تصالح نفسي رهيب، وهو ما ساعدني في تقديم الشخصية".

 

وأوضحت: "دور المرأة الكفيفة صعب جدا، واستغرق وقت طويل في التحضير، وعانيت جدا في مشاهد البكاء، حيث تحتاج إلى نزول الدموع دون أن تتحرك رموش العين، ولذا بذلت مجهودا كبيرا حتى يصدقني الجمهور".

 

صابرين الفنانة صابرين الاعلامي رامي رضوان رامي رضوان مساء دي إم سي واحد في الميه كفيفة الشخصية

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