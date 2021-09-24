كل ما تريد معرفته عن خدمات برنامج سكني السعودي

أوضح البرنامج السعودي سكني إن تاريخ إيداع الدعم السكني تم تثبيته ليكون يوم 24 من كل شهر ميلادي، حيث يوفر بنرامج سكني عدد من الخيارات والخدمات السكنية و الدعم السكني ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري.

الدعم السكني

ويستعرض الدعم السكني عبر برنامج سكني الخيارات السكنية المتنوعة في 106 مشروعاً توفّر نحو 146 ألف وحدة سكنية، هذا بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين وخدمة التمويل الإلكتروني و"السوق العقاري" وغيرها من الخدمات.

وكشف برنامج سكني عن استفادة أكثر من 77 ألف أسرة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء منذُ بداية شهر يناير حتى أغسطس 2021، ضمن الدعم السكني منها 61,886 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، باستحقاق فوري ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية وتمكينها من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي تلاءم رغباتهم وتناسب قدراتهم، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

عدد المستفيدين بـ الدعم السكني

وتجاوز أعداد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم السكني 145 ألف أسرة من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها أكثر من 115,038 أسرة سكنت منازلها حتى أغسطس الماضي، وذلك في إطار الإجراءات السهلة الميسرة عبر موقع وتطبيق سكني.

خيار القرض المدعوم

يقدم برنامج "سكني" خيار القرض المدعوم لمستفيديه، بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم.

القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي

وكان قد سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي 45,816 أسرة، وذلك من بداية شهر يناير حتى أغسطس 2021، امتداداً للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية باستحقاق فوري وإجراءات سهلة وميسرة وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق.

ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي خيار "البناء الذاتي" ممن يمتلكون أراضيهم تتيح لهم اختيار "التصاميم الهندسية" التنفيذية التي تتميز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة لتوفير أكثر من 36 تصميماً مميزاً يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة في البناء، بالإضافة إلى خدمة "المقاول المعتمد" لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي "البناء الذاتي"، وغيرها من الخدمات مثل "التصميم الداخلي".

ويتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين تشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء والقروض العقارية المدعومة وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.