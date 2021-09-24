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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: ضبط مزرعتين مخالفتين وإنقاذ 94 حيوان برى بالصحراوي

صدى البلد

 نفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة على منطقة المزارع بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار فى الحياة البرية والاتفاقيات الدولية المعنية وفى إطار رئاسة مصر  لمؤتمر التنوع البيولوجى وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان بالجيزة.

و كان قد وردت معلومات بوجود حيوانات برية غير مرخصة بالمزارع الموجودة بمنطقة الريف الأوروبي بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 و تعديلاته فيما يتعلق بعمليات حيازة والاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وفور ورود المعلومات أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة ثبوت المخالفة.

 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الحملة  اسفرت عن ضبط عدد ٤ محنطات متنوعة و 90 حيوان برى متمثل فى عدد ٤ ببغاء كوكاتو اصفر و عدد ١٧ ببغاء درة مطوق كذلك ٢٦ ببغاء رمادي افريقي و عدد ٣ قرود من نوع  النيل الازرق افريقى بالإضافة الى عدد  ٢٠ سلحفاة سوداني و ٤ ببغاء مكاو وعدد ٨ قرود من نوع باتاس علاوة على ٥ قرد مونا و٣ سلحفاة برية مصرية بالمخالفة للقانون .

 

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة الحيوانات المذكورة وايداعها بحديقة الحيوان والعرض علي النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضد المخالف.

جديراً بالذكر أن حيازة الحيوانات البرية تتطلب اخذ تصاريح جهاز شئون البيئة وقد أدعى تجار الحياة البرية الغير شرعيين بأنهم يملكون تصاريح من جهة حكومية ولكن هذا الترخيص لا يغني عن أخذ موافقة الجهات الحكومية المعنية وطبقا لقانون البيئة المصري رقم ٤ لسنه ٩٤ والمعدل ب٩ لسنه ٢٠٠٩ واتفاقيات التنوع البيولوجي فأنه يجب اخذ موافقة جهاز شئون البيئة لكل من معارض الحياة البرية الثابتة والمتنقلة ومزارع التربية والاكثار.

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البيئة الصحراوي التنوع البيولوجي الحياة البرية قانون البيئة وزارة البيئة

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