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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد مغادرة مفيدة شيحة.. هبة الأباصيري وإيمان عز الدين ينضمان لـ الستات مايعرفوش يكدبوا

الستات مايعرفوش يكدبوا
الستات مايعرفوش يكدبوا

أعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” انضمام كل من الأعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين للبرنامج.

 

كتبت الصفحة الرسمية: "الستات بيعرفوا يعملوا كل حاجة إلا إنهم يكدبوا" .. انطلاقة جديدة لبرنامج #الستات_مايعرفوش_يكدبوا غدًا السبت الساعة 3 عصرًا على CBC ".

 

وكانت الإعلامية مفيدة شيحة، قد أعلنت رحيلها عن برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا بعذ عشر سنوات.

وكتبت مفيدة شيحة عبر حسابها بالفيسبوك :" بعد ١٠ سنين من النجاح وداعا cbc وداعا الستات ميعرفوش يكدبوا والى اللقاء".

سهير جودة تغادر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا بعد ساعات من مفيدة شيحة

بعد 10 سنين.. مفيدة شيحة تودع برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

يذكر أن قالت الفنانة مفيدة شيحة إنها استمرت لعدة سنوات تتعلم الطهي، ولم تتعلمه إلا منذ شهر واحد، لذلك تقول مازحة إنها تفكر في تقديم برنامج طبخ بمفردها، وأنها تفكر أن تقوم بتأليف كتاب للطبخ.

 

وأضافت مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج "الشيف ومفيدة" المذاع عبر فضائية سى بى سى": “ليه نستني على تحمير الفشة لحد ما تتفرقع، ولو فرقعت أعمل إيه في الشياكة اللى أنا لبساها”.

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