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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد 10 سنين.. مفيدة شيحة تودع برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا

صدى البلد

أعلنت الإعلامية مفيدة شيحة رحيلها عن برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا بعذ عشر سنوات.

وكتبت مفيدة شيحة عبر حسابها بالفيسبوك :" بعد ١٠ سنين من النجاح وداعا cbc وداعا الستات ميعرفوش يكدبوا والى اللقاء".

واحتفلت مؤاخرا مفيدة شيخة بخطوبة ابنتها منة الله عماد ( علي عريسها) عبد الرحمن هشام، وذلك في حفل اقتصر على المقربين فقط.

 

وكان ضمن الحاضرين الإعلامية سهير جودة والفنانة والإعلامية مني عبد الغني مقدمي البرنامج الشهير الستات مايعرفوش يكدبوا مع زميلتهم مفيدة شيحة

 

يذكر ان قالت الفنانة مفيدة شيحة إنها استمرت لعدة سنوات تتعلم الطهي، ولم تتعلمه إلا منذ شهر واحد، لذلك تقول مازحة إنها تفكر في تقديم برنامج طبخ بمفردها، وأنها تفكر أن تقوم بتأليف كتاب للطبخ.

 

وأضافت مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج "الشيف ومفيدة" المذاع عبر فضائية سى بى سى": “ليه نستني على تحمير الفشة لحد ما تتفرقع، ولو فرقعت أعمل إيه في الشياكة اللى أنا لبساها”.

مفيدة شيحة الستات ميعرفوش يكدبوا منى عبد الغني الإعلامية سهير جودة سي بي سي الستات مايعرفوش يكدبوا

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