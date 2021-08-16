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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في جو عائلي

صدى البلد

 احتفلت الإعلامية مفيدة شيحة مقدمة برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا بخطوبة ابنتها منة الله عماد ( علي عريسها) عبد الرحمن هشام، وذلك في حفل اقتصر على المقربين فقط.


وكان ضمن الحاضرين الإعلامية سهير جودة والفنانة والإعلامية مني عبد الغني مقدمي البرنامج الشهير الستات مايعرفوش يكدبوا مع زميلتهم مفيدة شيحة

يذكر ان قالت الفنانة مفيدة شيحة إنها استمرت لعدة سنوات تتعلم الطهي، ولم تتعلمه إلا منذ شهر واحد، لذلك تقول مازحة إنها تفكر في تقديم برنامج طبخ بمفردها، وأنها تفكر أن تقوم بتأليف كتاب للطبخ.

 

وأضافت مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج "الشيف ومفيدة" المذاع عبر فضائية سى بى سى": “ليه نستني على تحمير الفشة لحد ما تتفرقع، ولو فرقعت أعمل إيه في الشياكة اللى أنا لبساها”.

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منى عبد الغني الشيف ومفيدة الستات مايعرفوش يكدبوا الستات مايعرفوش يكدبو سي بي سي

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