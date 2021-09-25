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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب غزارة الأمطار ..غرق شوارع العريش وسقوط شجرة علي سيارة

سقوط شجرة علي سيارة
سقوط شجرة علي سيارة بالعريش

تسببت هطول أمطار غزيرة علي شمال سيناء،  ليلة أمس في  غرق في شوارع العاصمة العريش بسبب غزارة مياه الأمطار،  وسقوط شجرة علي سيارة بسبب شدة هبوب الرياح دون وقوع إصابات .

وقد تسبب سقوط امطار غزيرة في حدوث غرق لبعض الشوارع خاصة في منطقه السلايمة لوجود أعمال تطوير في شوارع المنطقة  وعدم وجود بلاغات لتصريف كميات المياه التي سقطت ليلية أمس. 


وبسبب شدة الرياح سقطت احدى الأشجار على سيارة بشارع الفاتح  على شاطئ البحر ، دون وقوع اي إصابات بين المواطنين ، كما  حدث انقطاع في  التيار الكهربائي في بعض المناطق بمدينة العريش بسبب سقوط اسلاك الكهرباء.

 

وقد شهدت  المدن الساحلية  بشمال سيناء هطول امطار غزيرة  استمرت لنحو نصف ساعة متواصلة دون توقف ، مع انتشار السحب والغيوم في سماء المنطقة. خاصة في العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح.

استعداد مبكر 

 

وقد استعدت  محافظ شمال سيناء ، مبكرا لمواجهة الظروف الجوية المحتملة، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لسقوط أمطار ..حيث اعطي اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، المحافظ ، تعليماته برفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها ، لمواجهة احوال الطقس خلال موسم الشتاء .

شوارع سقوط شجرة سيارة غزارة الأمطار شمال سيناء العريش

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