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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بأسهل الطرق.. أسباب ترهلات الجسم وطرق القضاء عليها

محمد شعيب، استشاري
محمد شعيب، استشاري جراحة التجميل

قال الدكتور محمد شعيب، استشاري جراحة التجميل بمركز كوينز للتجميل ونحت الجسم، إن هناك عدة عوامل تتسبب في حدوث ترهلات، منهم الحمل وعدم المحافظة على الجسم بعد عملية الولادة.
 

وأضاف “محمد شعيب” خلال حواره ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على قناة "صدى البلد" أن الدايت من أسباب حدوث ترهلات للجسم والجلد، وكذلك فقدان الوزن عن طريق عمليات التجميل، نتيجة فقدان وزن بكمية كبيرة.
 

وأوضح أن إجراء عمليات جراحية لتجميل الجسم يتم وفقا لعدة أمور تختلف من جسم لآخر، مشيرا إلى أن عمليات نحت الجسم أصبحت تتم باستخدام طرق حديثة وبدون أي ألم.

 

عمليات النحت

قال الدكتور محمد شعيب، استشاري جراحات التجميل بمركز "كوينز للتجميل"، إن عمليات النحت يقصد منها تشكيل الجسم بشكل محدد، للوصول للشكل "الكيرفي" والمحبب للسيدات.
 

وأضاف أن عمليات النحت تنجح في حالة أن تكون معدلات الكتلة لدى المريض طبيعية، مشيرا إلى أن عمليات الليزر تمنح الشد والليونة للجسم.

 

وأشار إلى أن عمليات شفط الدهون هي الحل الأمثل لتكسير الدهون، والتخلص من البروزات الغير مرغوبة.

 

وتابع أن عمليات النحت والشد باستخدام الفيزر تعيد للجسم شكلها المميز والوصول لـ الشكل الكيرفي.

 

ترهلات عملية الولادة فقدان الوزن نحت الجسم اخبار التوك شو

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