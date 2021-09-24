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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري

«تموين سوهاج» يحرر 1190 مخالفة تموينية متنوعة

صدى البلد

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،اليوم، إنه تم تدشين حملة تموينية مكبرة على مستوى مراكز الإقليم؛ للمرور على الأسواق والمخابز، للوقوف على الحالة التموينية العامة بسوهاج.

 

قال المهندس محمد إبراهيم، إنه تم ضبط ١١٩٠ جنحة تموينية متنوعة، على مستوى محافظة سوهاج، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات.

ضبط 130 شيكارة دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج

تعود أحداث الواقعة عندما كانت حملة مديرية التموين تمر في حملات يومية على الأسواق والمخابز للتأكد من صحة المواد الغذائية المُقدمة للمواطنين، حرصًا على صحة وسلامة أبناء الإقليم، وحُرر ١١٩٠ جنحة تموينية متنوعة، وذلك خلال الفترة من الأول من شهر سبتمبر إلى يوم الخامس عشر من ذات الشهر.

بيان محاضر تموين سوهاج

أوضح "إبراهيم" فى تصريحاته ل"صدى البلد" أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، حيث تم تحرير المحضر اللازم بكل واقعة.

سوهاج المخابز التموين جنحة متنوعة

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