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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسام موافي يكشف طرق التعامل مع مرض السكر والضغط.. فيديو

الدكتور حسام موافى
الدكتور حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، طرق التعامل مع مرضي الضغط والسكر، وكيفية التأقلم معهما لتجنب التعرض لمضاعفات صحية خطيرة.

وأوضح حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن ارتفاع الضغط الشديد قد يؤدي إلى جلطة في الدماغ، مضيفا أن خلايا المخ هي الوحيدة التي لا تتجدد حال تلفها.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن التعامل الجيد مع السكر والضغط يقي من الإصابة بالجلطات أو تكرارها، مضيفا أنه لا يكفي الاعتماد على دواء الضغط، ولكن ينبغي عدم التنقل بين العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب، مع المتابعة الدورية للتأكد من انتظام السكر والضغط.

وأوضح حسام موافي أن علاج السكر يأتي عن طريق إتباع نظام غذائي وحركي، وتناول أدوية، مضيفا أن ممارسة الرياضة ضرورية لمرضى السكر، حتى إذا اضطر المريض للتحرك في نطاق منزله في حال عدم استطاعته السير لفترات طويلة. 
 

حسام موافي الدكتور حسام موافي مرضى الضغط السكر الضغط الشديد جلطة

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