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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بإطلالة ساحرة .. عودة قوية لـ سوبارو BRZ موديل 2022 | صور وفيديو

باطلالة ساحرة ..
باطلالة ساحرة .. عودة قوية لـ سوبارو BRZ موديل 2022

تعتبر شركة سوبارو واحدة من أقوى شركات تصنيع السيارات اليابانية، والتي تتخذ مجموعة نجوم الثريا شعارًا لها، حيث اكتسبت إصداراتها شهرة واسعة عبر الأسواق العالمية، من خلال تصميمات مختلفة ومتنوعة، إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل إصدار، ومن بين هذه الطرازات القوية هي النسخة سوبارو BRZ والتي تعود بـ موديل 2022.

الأداء الفني لـ محرك السيارة سوبارو BRZ موديل 2022

 

دعمت السيارة سوبارو BRZ بمحرك 2400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 228 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 184 رطل/قدم، بدلأ من القدرات السابقة والتي كانت تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر سعة 2000 سي سي، وبقوة قدرها 200 حصانا، وهذا يعني أن القوة الحصانية ارتفعت بنسبة تتخطى الـ 15 % وعزم اقصى للدوران بزيادة تتعدى الـ 20 %.

 

بينما تستمد سوبارو BRZ موديل 2022 أوامر التسارع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات، على عكس النسخة السابقة والتي كانت تعتمد بشكل كبير على ناقل حركة "مانيوال"، ومن خلال القدرات الفنية الخاصة بـ سوبارو BRZ موديل 2022 فيمكنها الانطلاق والتسارع من وضع الثبات و النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 60 ميل أي ما يعادل 100 كيلومتر، خلال فترة زمنية مدتها 6 ثواني.

تصميم السيارة سوبارو BRZ موديل 2022 

 

ترتكز السيارة سوبارو BRZ موديل 2022 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، بينما تأتي بعجلات 18 بوصة للفئات اعلى تجهيزًا من خلال اصدار خاص، مع الدعم بجنوط معدنية انيقة تتسم بالمظهر الرياضي أيضا، بالإضافة إلى مصابيح أمامية حادة المظهر، بينما دعمت من الداخل بمقصورة داخلية قوية، تتمتع بمقاعد رياضية سوداء مع خياطة باللون الأحمر، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة.

سوبارو BRZ موديل 2022 السيارة سوبارو BRZ موديل 2022 سوبارو BRZ BRZ موديل 2022

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