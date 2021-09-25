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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. هنا الزاهد تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

وتألقت هنا الزاهد باطلالة كاجوال مميزة مرتدية بلوزة باللون الابيض و بنطلون برتقالي ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

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وتستعد الفنانة الشابة حلا السخني لتصوير مشاهدها في مسلسل "أنا وهي"، والذي تشارك في بطولته أمام أحمد حاتم وهنا الزاهد.

 

وتجسد حلا السخني دور صديقة هنا الزاهد ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه في الموسم الشتوى المقبل، حيث بدأت الموديل تتحول من عالم الأناقة والأزياء إلي عالم الفن.

 

"أنا وهي" هو اسم مبدئي للعمل ويستمر التصوير على مدار الشهرين القادمين، ويأتي التعاون الجديد في المسلسل بعد أعمال متعددة بين الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم بعد فيلمي قصة حب والغسالة، وقد حقق نجاح كبير خلال الفترة الماضية وإيرادات عالية في السينما.

 

وتشارك حلا السخني ضمن أحداث مسلسل "إجازة مفتوحة" والذي بدأ عرضه أمس على شاشة قنوات ON وهو من بطولة شريف منير ولقاء الخميسي.

 

على صعيد آخر، تبحث هنا الزاهد بطلة مسلسل "أنا وهي" عن سيناريو عمل جديد تقدمه خلال الفترة القادمة مع الشركة المنتجة لمسلسلها الأول "حلوة الدنيا سكر" لتقديمه خلال الموسم الرمضاني القادم أو الموسم الشتوي القادم وفقًا لخطة الشركة التي تجريها حاليًا.

 

جدير بالذكر أن هنا الزاهد سوف تدخل الشهر المقبل عرضاً مسرحياً كانت قد أرجأته خلال الفترة الماضية ويصنف العرض كمحتوي كوميدي يعرض في مصر والمملكة العربية السعودية.

 

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