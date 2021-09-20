مع هنا الزاهد.. حلا السخني تصور مسلسل "أنا وهي"

تستعد الفنانة الشابة حلا السخني لتصوير مشاهدها في مسلسل "أنا وهي"، والذي تشارك في بطولته أمام أحمد حاتم وهنا الزاهد.

وتجسد حلا السخني دور صديقة هنا الزاهد ضمن أحداث المسلسل المقرر عرضه في الموسم الشتوى المقبل، حيث بدأت الموديل تتحول من عالم الأناقة والأزياء إلي عالم الفن.

"أنا وهي" هو اسم مبدئي للعمل ويستمر التصوير على مدار الشهرين القادمين، ويأتي التعاون الجديد في المسلسل بعد أعمال متعددة بين الثنائي هنا الزاهد وأحمد حاتم بعد فيلمي قصة حب والغسالة، وقد حقق نجاح كبير خلال الفترة الماضية وإيرادات عالية في السينما.

وتشارك حلا السخني ضمن أحداث مسلسل "إجازة مفتوحة" والذي بدأ عرضه أمس على شاشة قنوات ON وهو من بطولة شريف منير ولقاء الخميسي.

على صعيد آخر، تبحث هنا الزاهد بطلة مسلسل "أنا وهي" عن سيناريو عمل جديد تقدمه خلال الفترة القادمة مع الشركة المنتجة لمسلسلها الأول "حلوة الدنيا سكر" لتقديمه خلال الموسم الرمضاني القادم أو الموسم الشتوي القادم وفقًا لخطة الشركة التي تجريها حاليًا.

جدير بالذكر أن هنا الزاهد سوف تدخل الشهر المقبل عرضاً مسرحياً كانت قد أرجأته خلال الفترة الماضية ويصنف العرض كمحتوي كوميدي يعرض في مصر والمملكة العربية السعودية.

جائزة التميز لـ هنا الزاهد

ونشرت الفنانة هنا الزاهد صورتين لها ، من مهرجان الفضائيات العربية ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت هنا الزاهد قائلة: «جائزة التميز عن مسلسل حلوة الدنيا سكر من مهرجان الفضائيات العربية».

وكانت الفنانة هنا الزاهد، مازحت زوجها أحمد فهمي بفيديو جديد كوميدي عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

ونشرت هنا الزاهد فيديو يوضح سرقة زوجها لشاحن هاتفها أثناء سفره وعلقت قائلة : حرامي ذكي مخبي السلك عشان معرفوش.